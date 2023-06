Was wird aus dem Leuschner-Platz?

Er gehörte zum Dunstkreis der verurteilten Linksextremistin Lina E. und wurde am Wochenende bei den Ausschreitungen in Leipziger Süden festgenommen. Ein gebürtiger Moskauer, genannt „Russen-Jan“ war auch im Prozess am Oberlandesgericht Dresden immer wieder Thema. Was über den Chemie-Leipzig-Hooligan und seine Verbindungen zur „Hammerbande“ bekannt ist, erklärt Frank Döring.