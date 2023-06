﻿Ein Tag mit dem Waschbärfänger – Wie Wildtiere mitten in Leipzig leben

Leipzig. Der kleine weiße Eimer ist immer mit dabei. Drinnen: Schnapspralinen, Waffeln und Anisöl. Auch meterlange Kästen aus schwerem Holz und Metallgittern gehören zum Repertoire. Dazu schwarze Müllbeutel und eine blassgrüne Plastikwanne. Als die beiden Männer in braunen T-Shirts am Morgen aus ihrem schwarzen Transporter steigen, nehmen sie erst einmal nur den Eimer mit. Den Rest brauchen sie später. Wenn sie wissen, wie es hinter der Haustüre im Leipziger Norden aussieht, an die sie gleich klingeln. Und wenn ihr Einsatz dem Ende zugeht, vor dem letzten Stopp in der Tierkörperbeseitigungsanlage.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Martin Matzick und sein Kollege Jens Fischer sind Waschbärfänger. Hauptberuflich mittlerweile. Denn egal, ob in Wohnvierteln, Parkanlagen oder Industriegebieten – die neugierigen kleinen Bären sind mittlerweile im gesamten Stadtgebiet anzutreffen. Eine Plage sei das nicht, da sind sich Stadtverwaltung, Jäger und Naturschützer einig. Trotzdem sind vielen Stadtbewohnern die schlauen Räuber im Garten nicht geheuer. „Vor ein paar Jahren habe ich im Fernsehen gesehen, dass sich ein Jägerkollege in Dresden aufs Waschbärfangen spezialisiert hat“, sagt Matzick. Das habe den ehemaligen Versicherungskaufmann und Hobbyjäger inspiriert. Seitdem ist Leipzig sein Revier.

Ein Nachbar macht den Stadtjägern auf. „Die sind hier hinten“, sagt er und führt sie in den Hinterhof zu einem Gartenhäuschen ohne Tür. Ein Teil der Decke ist provisorisch aus Holzpaletten gezimmert. „Ich selbst habe sie noch nicht gesehen“, sagt er. Aber hier müssten sie irgendwo sein. Fischer hält sich ein Wärmebildgerät vor die Augen und sucht die Decke ab. Matzick klopft mit einem herumstehenden Golfschläger erst gegen die Decke, dann gegen den alten Schornstein. „Jetzt haben wir sie aufgeschreckt“, sagt er und zeigt auf. Über den Köpfen das Getrappel einer Waschbärfamilie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor 100 Jahren aus Pelzfarmen entwischt

Wie Leipzig und Dresden geht es vielen Städten in Sachsen, Deutschland und ganz Mitteleuropa. In Sachsen seien die Waschbären überwiegend in den nördlichen Gebieten anzutreffen, heißt es aus dem Sächsischen Umweltministerium – auf dem Land, wie in der Stadt.

Das war aber nicht immer so, denn heimisch ist der Waschbär eigentlich in Nordamerika. Für die Zucht auf Pelzfarmen haben Menschen die Tiere in den 1920er und 30er Jahren nach Europa gebracht. Die Bären, die heute in sächsischen Mülltonnen wühlen und Hausdächer erklimmen, das sind die Nachkommen ausgesetzter oder entlaufener Tiere von damals.

„Ein Waschbär im Park ist eigentlich kein Fall für uns“

Ein paar dieser Nachkommen wollen Matzick und Fischer heute erwischen. „Auch wenn die Tiere anfangs putzig erscheinen“, sagt Matzick, „sie können erhebliche Schäden verursachen beim Klettern, Kratzen und auf der Suche nach Essbarem.“ Damit sei für viele Hausbesitzer eine Schmerzgrenze erreicht. Die beiden Stadtjäger sind deshalb hauptsächlich in „umfriedeten Gebieten“, wie sie es nennen, unterwegs. Also in von Hecken oder Zäunen umgrenzten Privatgrundstücken und Industriestandorten. „Wenn ein einzelner Waschbär in Parkbaum schläft, dann ist das eigentlich kein Fall für uns.“

Die meterlangen Kästen aus Holz oder Metallgitter gehören zum täglichen Repertoire der Waschbärfänger Martin Matzick (links) und Jens Fischer (rechts) in Leipzig. © Quelle: Wolfgang Sens

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie jedes Mal erklärt Jan Fischer seinem Kunden im Garten, wie die Falle funktioniert. „In der Mitte ist eine kleine Wippe“, sagt er und zeigt auf ein flaches Stück Holz in der Box. Wird es bewegt, löst das einen Mechanismus aus: Dann fallen an beiden Enden der Box die Klappen zu und verschließen die Eingänge. Der Waschbär sitzt in der Falle. „Damit er auch reingeht, haben wir Süßigkeiten dabei“, sagt Fischer, lässt sich von Matzick eine Schnapspraline aus dem kleinen weißen Eimer geben und legt sie zur Hälfte ausgepackt neben eine Waffel und Rosinen auf die Wippe. Noch ein paar Tropfen Anisöl. „Den Geruch mögen sie“, sagt er. Und warum ausgerechnet Schnapspralinen? Weil Waschbären Allesfresser sind, sagt der Jäger. „Die finden Süßigkeiten genauso lecker wie wir.“ Außerdem vermeide der zuckrige Köder, dass sich andere Wild- oder Haustiere für die Falle interessierten.

Wohngebiete sind wie ein gedeckter Tisch für die Bären

Mehr als zweitausend Waschbären dürften den beiden Stadtfängern so schon in die Falle gegangen sein, rechnet Matzick. Relativ konstant zwischen 300 und 400 Tiere pro Jahr. Dabei sind sie nicht die einzigen, die in Leipzig Jagd auf die Waschbären machen. Auch die Stadt selbst habe Jäger im Einsatz, hinzu kommen andere Dienstleister und private Jäger.

Ob es heute mehr Waschbären gibt, als die Jahre zuvor, das könnten die beiden Kollegen nicht einschätzen. „Aber sie werden sichtbarer“, sagt Matzick. Weil Bauprojekte und trockengelegte Grünflächen den Tieren immer mehr Lebensraum abseits der Siedlungen nähmen. „Der Garten hier ist das beste Beispiel.“ Der Jäger macht eine ausladende Geste. Vor zwei Jahren noch seien in der Gegend neben Gartenanlagen spärlich genutzte Garagenviertel und abrissreife Häuser zu finden gewesen. Vieles musste Neubauprojekten weichen. „Es ist ja klar, dass in den Hausruinen Tiere leben“, sagt Matzick. „Ob das jetzt Marder sind oder Waschbären.“ Und wenn ihr Lebensraum verschwinde, müssten sie sich eben im Umkreis eine andere Bleibe suchen.

Lesen Sie auch

Und in den Wohngebieten gehe es den Kleinbären dann einfach ziemlich gut: Da gibt es Mülltonnen voll Essensreste, Katzenfutter, das nachts draußen stehen bleibt, und reichlich Obst und Fleisch auf dem Kompost im Garten. Ein gedeckter Tisch. „Viele Menschen müssen erst noch lernen, wie sie ihren Hinterhof für Waschbären unattraktiv machen“, sagt Matzick. Denn zum großen Nahrungsangebot legten sie mit offengelassenen Fenstern, Türen und Kamine oft noch einen wettergeschützen Unterschlupf für die Kletterkünstler oben drauf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die ganze Waldbevölkerung in der Stadt

Nächster Halt: eine Lagerhalle im Leipziger Zentrum. Hier sind Matzick und Fischer schon seit Jahren regelmäßig im Einsatz. „Anfangs haben wir im Jahr gut 15 Waschbären hier gefangen“, sagt Matzick. Jetzt sei es nur noch rund ein Drittel. Die Kameras auf dem Gelände hätten neben Waschbären aber auch schon Marder, Wildschweine und Fuchsfamilien auf dem Lagergelände aufgezeichnet. Auch auf dem Fockeberg hatte sich erst vor kurzen eine Wildschweinfamilie häuslich eingerichtet. „Um solche Fälle kümmern wir uns theoretisch auch“, sagt Matzick während sie die Waschbärkäfige – diesmal aus stabilen Metallgittern – im Blickfeld der Kameras aufstellen und mit Süßkram bestücken. In der Praxis spielten sie aber nur eine untergeordnete Rolle für die Stadtjäger. „Die meisten Waldbewohner stören einfach nicht so“, sagt Matzick. Füchse seien teils sogar willkommen, wenn sie als Mäusejäger und Aasfresser andere Schädlinge beseitigen könnten.

Ist die Waschbärfalle „scharf“, deckt Jäger Jens Fischer sie zum Schutz vor Wind und Wetter noch mit einer Plastikmatte ab. © Quelle: Wolfgang Sens

Dass sich nachts sämtliche Waldbewohner auf dem Industriegelände im Stadtzentrum tummeln, wundert die beiden Jäger nicht. „Die Lagerhalle grenzt an eine ehemalige Gartenanlage und heutiges Biotop an“, sagt Matzick. Und dort, wo in der Nachbarschaft einst ein Birkenwäldchen stand, sind heute Hallen eines großen Paketdienstleisters neben einem Fast-Food-Restaurant. „Wildtiere, die zum Teil schon immer in der Stadt leben, müssen ihre Scheu vor dem Menschen notgedrungen ablegen, wenn ihr Lebensraum verschwindet und Nahrung für den Nachwuchs knapp wird“, sagt Matzick. Unter den vielen Augen in der Stadt seien die Tiere in der Stadt dann sichtbarer, als auf dem Land. „Aber auch dort drängt zerstörte Natur die Wildtiere auf Futtersuche in Richtung der Siedlungen.“

„Ein Haufen Arbeit und eine Wissenschaft für sich“

Abseits der Einsatzgebiete der Stadtjäger, in Wäldern und städtischen Grünanlagen, stellen die anpassungsfähigen Waschbären ihre Umwelt vor ganz andere Probleme. Vor welche, das weiß Karsten Peterlein. Er ist Arbeitskreisleiter für Ornitologie und Vogelschutz beim Naturschutzbund (Nabu) Leipzig. „Waschbären fressen gerne Amphibien, also Frösche, und bedrohen deren Bestand“, sagt er. Vogeleier von mitunter bedrohten Vogelarten stünden direkt danach auf dem Speißeplan der Nesträuber. „In letzter Zeit haben Anrufe von besorgten Parkbesuchern und Spaziergängerinnen zugenommen“, sagt Peterlein. Was sie melden: Zerstörte Vogelnester, kaputte Eier und Jungvögel im Gras. Auf wessen Konto die Raubzüge in den Stadtparks gehen, sei nicht immer eindeutig gewesen. Deshalb hat der Vogelexperte die Sache vor ein paar Jahren selbst in die Hand genommen, die Vogelnester nachts gefilmt – und die Waschbären zumindest im Leipziger Volkspark eindeutig überführt. „Die ansässige Familie hat sich regelrecht auf die Vogeljagd spezialisiert“, sagt der 47-Jährige.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Grillreste und Müll locken Waschbären zusätzlich in Parks und Grünanlagen. Karsten Peterlein (links) und René Sievert (rechts) vom Naturschutzbund Leipzig sorgen sich um die berohte Tierarten, die der Waschbär dort stört. © Quelle: Wolfgang Sens

Um die rund 30 Vogelarten im Park zu schützen, setzt der Nabu auf Prävention: „Eigenlich dürfte kein Essensmüll im Park bleiben oder in Mülleimern mit offener Luke lagern“, sagt Peterlein. Für die Vögel verteilt er Häuschen aus stabilem Holzbeton statt aus Holz, mit kleineren und abgesetzten Einfluglöchern. Alles, um es den Waschbären schwer zu machen, in die Nester zu greifen und die Häuschen zu zerlegen. „Außerdem verwenden wir eine neue Hängetechnik“, sagt Peterlein: Quer, statt hochkant und frei hängend, ganz knapp unter einem Ast. „Dann kann der Waschbär zwar hinklettern, hat aber keine Hand frei, um das Nest auszuräumen.“ Lebt ein besonders gefährdeter Vogel im Baum, spannt der Nabu auch mal ein Kletterhindernis in Form eines breiten Plastikrings um den Stamm. Rund 800 Vogelnistorte müsse allein der Nabu in Leipzig derartig erneuern. „Das ist eine Wissenschaft für sich – und ein Haufen Arbeit für ehrenamtliche Helfer“, sagt Peterlein.

Beim Versuch, Fragen zum Tierschutz, zur Ökologie und dem Artenschutz unter einen Hut zu bringen, sei der Naturschutzbund nicht grundsätzlich gegen intensivere Abwehrmaßnahmen im Umgang mit den Bären – zumindest nicht dort, wo es bedrohte Tierbestände zu schützen gelte. „Der Waschbär an sich braucht keine Hilfe, der hilft sich schon selbst“, heißt es aus dem Naturschutzbund. Aber Toleranz sei jetzt gefragt. Deshalb arbeite der Nabu hin und wieder auch mit Matzick und Fischer zusammen – um gemeinsam Menschen aufzuklären und im Umgang mit den Tieren zu schulen.

Waschbär befreit sich Dieser Waschbär schafft es von selbst aus der Falle © Quelle: Nicole Eyberger

Begegnungen, die oft in der Tierkörperbeseitigung enden

Matzick und Fischer sehen in ihrer Arbeit demnach auch keinen Gegensatz zum Tierschutz. „Ich finde die ja auch putzig“, sagt Matzick. Dass er die Tiere am Ende des Tages erschießen wird, daran habe er sich gewöhnt. „Wir wollen es den Tieren dabei so angenehm wie möglich machen“, sagt er. Indem sie die Fallen vor Wind und Wetter schützen. Indem sie die gefangenen Tiere jeden Tag so früh wie möglich einsammeln. Und indem sie den letzten Fahrtweg im Leben der Tiere so kurz wie möglich halten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Außerdem versuche das Duo – wo es geht – die Wildtiere zu vergrämen, statt zu fangen. „Dann legen wir Pheromone aus, die den Duft natürlicher Fressfeinde verströmen“, sagt Fischer. Sobald die Tiere Reisaus genommen haben, könnten neue Dächer, verschlossene Kamine und gestopfte Löcher die Marder-, Fuchs- oder Waschbärpopulationen auch Mal langfristig fernhalten. „Das ist manchmal richtige Detektivarbeit“, sagt Fischer. „Man weiß vorher nie, wo man die Schwachstellen an einem Grundstück oder Gebäude findet.“

Nachbarschaft mit dem Waschbär? Was tun, bevor es dazu kommt Der Waschbär zählt mittlerweile fest zur ländlichen und urbanen Tierwelt in der Region. Dabei ist es verboten, die Tiere selbst zu fangen, zu jagen oder zu töten. Das gilt auch für gefundene Waschbärjunge – diese sollten bestenfalls einfach in Ruhe gelassen werden. Wer die Tiere aus dem eigenen Hinterhof vertreiben will, dem bleibt nur, Jägerinnen und Jäger oder spezialisierte Dienstleistungsunternehmen mit dem Verjagen oder dem Fang zu beauftragen. Bevor es soweit kommt, sollten die Tiere laut Naturschutzbund (Nabu) Leipzig jedoch gar nicht erst in die eigene Nachbarschaft gelockt werden: Hunde- und Katzenfutter gehört zumindest nachts ins Haus, Küchenabfälle nicht auf den Kompost, und Mülltonnen bleiben mit Schlössern oder starken Spanngummis versehen zumindest einigermaßen vor Plünderungen sicher. Zudem sei es hilfreich, Bäume und Sträucher großzügig von Hauswänden und Dächern zurückzuschneiden. Metallgitter über Schornsteinen, glatte Blechmanschetten um Regenrinnen sowie fest verschlossene Fenster und Türen hindern die Tiere daran, ins Haus zu gelangen. Wenn zusätzlich Nischen und Höhlen versperrt sind, sollte sich die Waschbären nicht im Hinterhof einnisten. In Gärten und in Parks sollten keinerlei Essensreste zurückgelassen werden. Einbruchsichere Nistkästen für Vögel und Plastikmanschetten um Baumstämme schützen Vogelnester vor den nachtaktiven Dieben. Der Nabu suche regelmäßig Unterstützung durch Ehrenamtliche für den waschbärsicheren Schutz von Vögeln – und die Rettung anderer Wildtiere in der Stadt.

Eine Strategie, die bei ihren heutigen Einsätzen nicht zum Ziel geführt hätte, sagen die Jäger. Deshalb werden zum Abschluss des Arbeitsauftrages doch die schwarzen Müllbeutel und die grüne Platikwanne zum Einsatz kommen. „Sobald wir den Anruf kriegen, dass eine Falle zugeschnappt ist, fahren wir los.“ Das Leben der Waschbären wird dann unweit des Einsatzgebietes an einem abgelegenen Ort mit einem Schuss aus der Kleinkaliberwaffe enden. Sie werden in die kleinen schwarzen Müllbeutel gelegt werden und schließlich in die grünen Plastikwanne im Kofferraum der Stadtfänger. „Jeden Abend vor Feierabend bringen wir die Wanne zur Tierkörperbeseitigung“, sagt Matzick und gibt ihr einen Schubs. Was dort passiert? „Da werden Kadaver gesammelt“, sagt Matzick. „Jeden Dienstag bringt man sie dann nach Sachsen-Anhalt in eine Verbrennungsanlage.“

An Fell oder Fleisch der Tiere sind die beiden Waschbärjäger übrigens nicht interessiert. „Einen Waschbären aus der Natur würde ich vielleicht sogar probieren“, sagt Matzick. „Aber weil ich weiß, dass sich unsere Waschbären durch dreckige Babywindeln und weggeworfenes Essen wühlen, macht das mein Kopf nicht mit.“

LVZ