Sie wühlen sich durch Müll, beschädigen Häuser und raufen sich mit Haustieren. Was tun, wenn ein Waschbär in die Nachbarschaft zieht? Ein Experte erklärt, was Leipziger wissen müssen.

Leipzig. Sie sind gekommen, um zu bleiben – die Waschbären. Und auch wenn sie knuffig aussehen: In Leipzig sind die Tiere mittlerweile zur Plage geworden, die mitunter teure Schäden anrichten können. Auch in der Region werden sie immer öfter gesichtet – so berichtet das Landratsamt Borna, es vergehe kein Tag ohne eine Anfrage, was zu tun sei, wenn sich der Waschbär im Garten gemütlich eingerichtet habe. Städter müssen sich in Deutschland mit den kleinen Wildtieren wohl arrangieren, die ursprünglich aus Nordamerika stammen. Für die Zucht in Pelzfarmen sind sie in den 1920er und 30er-Jahren nach Europa geschifft worden.