Erstmals seit einem Jahrzehnt verbrauchten die Menschen in Leipzig wieder weniger Wasser. Doch welche Auswirkungen auf den Verbrauch haben die heißen und trockenen Sommertage in diesem Jahr?

Leipzig. Der Rekordhitze und Trockenheit zum Trotz gehen die Leipzigerinnen und Leipziger offenbar sparsam mit Wasser um. Den höchsten Tagesverbrauch dieses Jahres registrierten die Wasserwerke am 11. Juli mit 128 235 Kubikmetern, wie das Unternehmen auf LVZ-Anfrage mitteilte. Am bislang drittheißesten Tag dieses Jahres hatte das Thermometer 33,2 Grad Celsius in Leipzig angezeigt.