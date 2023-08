Leipzig feiert Wasserfest: Die schönsten Bilder vom Samstag

Leipzig. Samstagvormittag ist Großelternzeit, jedenfalls beim Leipziger Wasserfest an der Industriestraße in Plagwitz. Amon (8 Jahre alt) und sein Bruder Nino (6) laufen in einer Plastikrolle über das Wasser, ihre Oma versucht Geschwindigkeit und Gleichmäßigkeit zu dirigieren. Birgit Eichler hilft Enkel Leno beim Entenangeln. Und Lutz und Birgit Steiner haben Heinrich (5) extra für das Wasserfest-Wochenende zu sich geholt.

Das Leipziger Wasserfest ist in seiner 23. Ausführung in diesem Sommer kleiner als in früheren Jahren. Gefeiert wird an zwei Standorten: in Plagwitz und zwischen den Wohn-Neubauten am Lindenauer Hafen. Dort ist das Fest mit Bratwurst-Stand und DJ-Pult besonders übersichtlich, das Programm mit Schauregatta und Erzähltheater für Kinder aber dennoch vielfältig. Vom Stelzenhaus in Plagwitz aus steht am Samstagabend etwa noch ein Drachenboot-Rennen an. Das ganze Programm gibt es auf der Webseite des Veranstalters. Bestenfalls, so die Veranstalter könnten am Wochenende rund 20.000 Besucher kommen.

Die geschrumpfte Dimension des Festes ist auch eine bewusste Entscheidung des Vereins Wasser-Stadt-Leipzig, der die Veranstaltung organisiert. Es könne zwar sein, sagte Vorsitzende Sabine Heymann, dass man in den nächsten Jahren auch wieder im Clara-Zetkin-Park mit Angeboten und Informationsständen aktiv sei. „Aber nur am Wasser, nicht mehr so Stadtfest-artig“, sagt sie. Das beliebte Entenrennen ist ihren Worten nach dieses Jahr ausgefallen, weil sich keine geeignete wasserbezogene Spendenaktion gefunden habe. Traditionellerweise wurde mit dem Los-Verkauf für das Rennen Geld gesammelt – etwa, damit sich das THW zusätzliche Wasserpumpen anschaffen konnte.

„Für Kinder ist Wasser immer faszinierend“

Kristina Hartmann, 35 Jahre alt und Plagwitzerin, findet es schade, dass das Wasserfest kleiner geworden ist. Sie war schon oft zu Gast, 2017 sogar beim Drachenboot-Rennen dabei. „Das war ja früher ein Riesen-Fest“ sagt sie. Ihre beiden Söhne aber haben auch an der kleineren Variante Spaß. Gerade schiebt Hartmann mit dem fünf Jahre alten Levi überdimensionierte „Mensch ärgere dich nicht“-Figuren in Piratenform auf einem begehbaren Spielfeld hin und her. Levis kleiner Bruder bearbeitet einen Holzfisch. „Für Kinder ist Wasser immer faszinierend“, sagt Hartmann. Sie sei mit ihren Söhnen oft auch einfach am Karl-Heine-Kanal unterwegs.

Wassertourismus in Leipzig am Samstag: Belebte Kanäle ist eines der Ziele des Vereins Wasser-Stadt-Leipzig. © Quelle: André Kempner

Der fünf Jahre alte Heinrich, der extra fürs Wasserfest aus Sachsen-Anhalt zu seinen Leipziger Großeltern angereist ist, hat inzwischen Spaß an der Bambus-Wasserbahn. Er dreht an einem Rad, schöpft so Wasser in ein hohles Bambus-Stück. Beim Auskippen schwappt die Hälfte auf seine Schuhe. Lars Weinmeier vom Verein Wasser-Stadt-Leipzig hat die Bahn vor rund zehn Jahren gebaut. „Die Kinder verstehen zwar noch nicht, wie die Pumpe funktioniert, aber immerhin können sie ausprobieren, wie das Wasser fließt“, sagt er.

Kira (11) lebt eigentlich in Hessen und besucht ihren Großvater in Leipzig und lässt auf dem Karl-Heine-Kanal ihr selbstgebasteltes Floß zu Wasser. © Quelle: André Kempner

Unten, direkt am Karl-Heine-Kanal bastelt die elf Jahre alte Kira gerade ein Mini-Floß aus Korken. „Ein E-Floß“, wie sie betont – angetrieben mit Strom sei das kleine Ding. Ihr Opa Lutz Schmähle trägt einen Piratenhut, hat lange selbst am Karl-Heine-Kanal gelebt und ist seit zehn Jahren Mitglied im Verein Wasser-Stadt-Leipzig, der sich mit Reinigungsaktionen etwa auch um die Sauberkeit des Kanals bemüht. Schmähles Tochter hat den Ferienbesuch in Leipzig extra so gelegt, dass sie und Kira das Wasserfest zumindest noch kurz besuchen können. Jetzt, am Samstagvormittag, müssen sie aber zum Zug, zurück nach Hessen, wo Kira aktuell lebt. Lutz Schmähle verabschiedet sie: „Bis zum nächsten Wasserfest.“

