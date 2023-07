Identität der Wasserleiche aus dem Karl-Heine-Kanal geklärt – Obduktion angeordnet

„Wir ermitteln in alle Richtungen“

Dritte Leiche innerhalb einer Woche im Leipziger Westen

Vor den Funden zweier Leichen am Dienstag und Mittwoch im Karl-Heine-Kanal und am Lindenauer Hafen gab es bereits am Montag einen weiteren im Stadtteil Plagwitz. Dieser wurde allerdings erst am Freitag bekannt.