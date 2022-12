﻿Stadt arbeitet am Ausbau bewachter Badebuchten – kommt die Strandgebühr?

Leipzig. So richtig mag man gerade nicht denken an eine erfrischende Abkühlung im Cospudener See oder an einen Strandbesuch am Kulkwitzer See. Trotzdem arbeitet die Stadt Leipzig auch bei Temperaturen um den Gefrierpunkt weiter an einem Konzept für mehr Sicherheit an den kommunalen Stränden im Neuseenland. Das teilte das Umweltdezernat jetzt auf LVZ-Anfrage mit. Nach mehrfacher Verschiebung soll ein Entwurf nun im ersten Quartal 2023 vorliegen. Die Stadtverwaltung prüft ferner, ob und unter welchen Umständen die Strandüberwachung Bestandteil des öffentlichen Rettungsdienstes werden kann. Dann wären mitunter Kostenumlagen oder Erstattungen von Krankenkassen möglich. Aber auch eine Gebühr an den bewachten Stränden sei denkbar, so das Umweltdezernat.

Drei Szenarien

Die Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und die Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) haben drei Umsetzungsszenarien für einen Ausbau der Wasserrettung erarbeitet – mit unterschiedlichem Finanzbedarf. Dabei geht es um bis zu 6,3 Millionen Euro für Investitionen und Folgekosten. Die Städte Leipzig und Markkleeberg müssten sich dazu noch abstimmen, heißt es im Rathaus der Messestadt. Klar ist schon jetzt: Ein Ausbau der Wasserrettung mit mehr bewachten Stränden kostet richtig Geld. Sollten zum Beispiel Krankenkassen für eine Finanzierung nicht in Frage kommen, seien Ausbau und Betrieb im Bereich der Stadt Leipzig nur über dauerhafte Zuschüsse aus dem kommunalen Haushalt möglich, informierte das Umweltdezernat. Es müsse aber auch darüber diskutiert werden, „ob für abgegrenzte, bewachte Bereiche ein Entgelt als Teil der Gesamtfinanzierung erhoben werden kann“.

Er und seine Kolleginnen und Kollegen passen am Kulkwitzer See auf die Badegäste auf: Thomas Ulrich, Fachbereichsleiter für Wasserrettung bei der Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG). © Quelle: André Kempner

Personalmangel bleibt herausfordernd

Doch selbst mit geklärten Finanzen wäre aus Sicht der Verwaltung ein Problem noch nicht gelöst: der Fachkräftemangel. „Bei der Verfügbarkeit und der Ausbildung von qualifiziertem Personal besteht ein großer Engpass“, ließ das Dezernat des Weiteren wissen. Die Sportbäder Leipzig GmbH stehe bei dieser Thematik regelmäßig vor erheblichen Herausforderungen. In Hamburg würden öffentliche Bäder wegen des Personalmangels nur noch verkürzt öffnen oder zwischenzeitig schließen.

Was läuft unter dem Radar?

DLRG und DRK-Wasserwacht hatten zuletzt bei der Vorstellung ihrer Jahresbilanz zur Wasserrettung abermals kritisiert: Von den beliebten Buchten rund um Leipzig sind nur drei bewacht. Die DLRG kümmert sich um den Strand am Campingplatz des Kulkwitzer Sees und das Strandbad Ost am Markkleeberger See, das DRK um die Schladitzer Bucht im Landkreis Nordsachsen. Im vergangenen Jahr gab es dort 125 Erste-Hilfe-Einsätze und sechs Vermissten-Suchen.

Wie viele kritische Situationen sich an den zahlreichen unbewachten Stränden unter dem Radar abspielen, weiß derweil niemand. Die Organisationen fordern deshalb einen Ausbau der sicheren Badestrände. Vorgeschlagen werden drei neue Wachen am Cospudener See (zwei am Nordstrand und eine am Strandbad/Ostseite) sowie weitere Stationen am Markkleeberger See (Auenhain) und am Kulkwitzer See (Lausen). Dafür seien – je nachdem, wie viele bewachte Strände tatsächlich hinzukommen würden – zwischen 5 und 13 Hauptamtliche nötig, hieß es. „Teils ganzjährig, teils als Saisonkräfte.“

Prozess zieht sich hin

Seit Langem weisen DLRG und DRK immer wieder auf Mängel bei der Bewachung von Badestränden im Leipziger Neuseenland hin. Schon vor zwei Jahren hatten sie den Städten Leipzig und Markkleeberg ein erstes Konzept zur flächendeckenden Wasserrettung übergeben. Bislang ist aber wenig passiert. Die zu erwartenden erheblichen Kosten würden umfangreiche Abstimmungen erforderlich machen, begründete die Stadt die Verzögerungen.