Wasserwerke sanieren wichtige Abwasserkanäle im Leipziger Westen – Verkehrsbehinderungen

Leipzig. Am Elsterflutbett im Leipziger Westen stehen umfassende Baumaßnahmen an: Die Wasserwerke sanieren dort ab Montag die Abwasserkanäle am und unter dem Gewässer am Klingenhain – darunter einen der größten Kanäle in Leipzig. Dadurch ergeben sich stellenweise Einschränkungen für den Verkehr.

Die für den sogenannten „zweiten südlichen Hauptsammler“ und seine Zulaufkanäle vorgesehenen Maßnahmen werden voraussichtlich 2,6 Millionen Euro kosten, heißt es in einer Mitteilung der Wasserwerke. Damit sollen Fugen erneuert, Risse abgedichtet und die Sohle saniert werden. So will der Kommunale Dienstleister „die Voraussetzungen für eine zuverlässige Entsorgung in der wachsenden Stadt Leipzig in den kommenden Jahren“ schaffen. Im Hauptsammler werden 160 Meter saniert, auf den Zulaufkanälen insgesamt 240 Meter, heißt es.

Die Arbeiten sollen dabei in mehreren Bauphasen durchgeführt werden, die bis zum 14. Juni nächsten Jahres andauern. Im ersten Abschnitt ist die Sanierung des Zulaufsammlers geplant, der auf der rechten Seite von der Käthe-Kollwitz-Straße bis zum Peterssteg führt. Darauf folgt die Erneuerung der Druckleitung (Düker), die unter dem Elsterflutbett durchführt. Anschließend werden die Maßnahmen auf der anderen Seite am Klingerhain sowie die unterirdische Querung der Weißen Elster in Richtung Palmengarten fortgesetzt.

Einschränkungen für den Verkehr

Durch die Bauarbeiten ergeben sich Einschränkungen für den Fuß- und Radverkehr. Dort müssen sich beide Gruppen mit Beginn der Arbeiten einen Weg teilen. Fußgänger und Radfahrer werden deswegen dazu angehalten, rücksichtsvoll zu sein. „Je nach Bauphase wird es so nur punktuell zu kompletten Sperrungen und Umleitungen kommen,“ versichern die Wasserwerke in der Mitteilung.

Auch auf der Ferdinand-Lassalle-Straße wird es teilweise zu Verkehrsbehinderungen kommen: Weil die Wasserwerke dort Zugang zu dem Kanal benötigen, werde der Verkehr dann an dem Schacht vorbeigeführt. Autofahrer, die aus der Sebastian-Bach-Straße kommen, können dann nur nach rechts Richtung Käthe-Kollwitz-Straße abbiegen.

Kanal ist mehr als 100 Jahre alt

Der zweite südliche Hauptsammler sei ein inzwischen mehr als 100 Jahre alter Mischwasserkanal mit einem bis zu 2,50 Meter breitem Durchmesser, heißt es. Durch ihn fließt das Abwasser aus dem Leipziger Süden und Südosten bis zum Klärwerk Rosental.

