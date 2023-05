﻿Magisch und schillernd: Leipziger entwickelt Romméspiel für Wave-Gotik-Fans

Spielkarten sind seine Leidenschaft: Der Gohliser André Martini hat eigens eine Rommé-Sonderedition für Wave-Gotik-Fans illustriert. Die gibt es im Heidnischen Dorf am Torhaus Dölitz zum WGT 2023.

Leipzig. Schillernde Figuren in raffinierten Kostümen. Dazu verwunschene Orte, magische Objekte und eine etwas bizarre Ornamentik. Wer denkt da nicht gleich an jene schwarzen Gesellen, die am Pfingstwochenende wieder Leipzig bevölkern. Doch es handelt sich um ein beliebtes Kartenspiel. Nach dem riesigen Erfolg des „Rommé Bonaparte“ haben die Altenburger Tourismus GmbH und der Verband Jahrfeier Völkerschlacht bei Leipzig 1813 erneut gemeinsam eine edle Künstler-Spielkartenedition herausgeben. Die Edition mit 2 x 55 Karten heißt „Fantastic Mystic Gothic Rommé“. Die limitierte Liebhaber-Auflage (2000 Exemplare) wird erstmalig zum Wave Gothic Treffen in Leipzig vorgestellt. Sie wird im Heidnischen Dorf, am Stand vor dem Zinnfigurenmuseum des Torhauses Dölitz, vom 26. bis 29. Mai 2023 erstmalig verkauft. Das Spiel kostet 18 Euro. Außerdem werden Kunstdrucke zu einzelnen Motiven angeboten. Gestaltet hat sie der Illustrator André Martini aus Leipzig-Gohlis.