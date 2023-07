Nach viel Sonnenschein am Samstagvormittag, macht sich inzwischen ein Tiefdruckgebiet bemerkbar. Es wird windiger in der Messestadt – aber es bleibt weiterhin warm.

Leipzig . Der Sonnenschein vom Samstagvormittag hat sich inzischen aus Leipzig etwas verabschiedet. „Von Westen her kommt ein Regengebiet auf uns zu. Aber das ist ganz gewöhnlich ohne Gewitter“, so Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) gegen Samstagmittag. „In der Nacht zieht es dann aber auch schon wieder gen Osten ab“, so der Experte weiter.