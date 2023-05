Torgauer Straße in Leipzig ab 8. Mai gesperrt

Leipzig. Am Montag, 8. Mai, wird die Torgauer Straße in Leipzig zwischen Sellerhausen-Stünz, Heiterblick, Paunsdorf und Schönefeld-Ost voll gesperrt. Grund sei die Erneuerung der Fahrbahndecke zwischen der Hohentichelnstraße und der Karolusstraße, wie die Stadtverwaltung Leipzig am Freitag mitteilte. Außerdem soll auch die Brücke „Torgauer Straße II“ zwischen der Bautzner Straße und der Hohentichelnstraße eine neue Fahrbahndecke erhalten.

Der Autoverkehr werde demnach stadteinwärts ab der Kreuzung Torgauer Straße/Portitzer Allee über die Portitzer Allee, die Paunsdorfer Allee und die Bundesstraße 6 (B 6)/Permoserstraße umgeleitet. Stadtauswärts können Autofahrerinnen und -fahrer die Sperrung entsprechend ab der Kreuzung Torgauer Straße/Adenaueralle über die B 6/Permoserstraße, die Paunsdorfer Straße und die Portitzer Allee umfahren. Radfahrer, Fußgänger und Straßenbahnen sollen am Baufeld vorbeigeführt werden.

Drei Bushaltestellen fallen aus

Die Buslinie79 fährt nach Angaben der Stadtverwaltung in beiden Richtungen über Brahestraße, Leupoldstraße, Braunstraße, Bautzner Straße, Torgauer Straße, Permoserstraße, Theodor-Heuss-Straße. Die Haltestellen Permoser-/Hohentichelnstraße, Friedhof Paunsdorf und Hohentichelnstraße werden demnach nicht bedient. Für die Haltestelle Leupoldstraße soll es eine Ersatzhaltestelle in Höhe Brahestraße geben.

Die Arbeiten kosten rund 590.000 Euro und sollen Anfang Juni abgeschlossen sein.