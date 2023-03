﻿Weggebaggert, aber nicht vergessen – Buch erzählt von verlorenen Orten rund um Leipzig

148 Orte in Mitteldeutschland mussten der Kohle weichen. In einem Buch, das am Dienstag im Leipziger Grassi-Museum vorgestellt wird, ist ihre Geschichte aufgearbeitet.

Leipzig. Sie sind Badeparadiese für viele Menschen: Der Cospudener See, der Störmthaler See mit der Halbinsel Magdeborn und der Schladitzer See locken jedes Jahr Tausende aus der Region und von weither zur Entspannung. Doch wo lagen eigentlich die Orte Cospuden, Magdeborn und Schladitz? Darüber gibt das 528 Seiten starke Buch „Bergbau und Umsiedlungen im Mitteldeutschen Braunkohlenrevier“ Auskunft, das detailliert ein schwieriges Kapitel regionaler Geschichte aufarbeitet. Andreas Berkner, der das Buch gemeinsam mit der Kulturstiftung Hohenmölsen herausgibt, und ein Team aus über 30 Autoren und Fachberatern haben akribisch über 148 Ortslagen recherchiert, die in und um Leipzig, Delitzsch, Borna, Altenburg, Zeitz, Halle, Bitterfeld und Gräfenhainichen seit 1925 ganz oder teilweise verlorengegangen sind. Sie mussten der Kohle weichen, ihre Bewohner wurden umgesiedelt. Am Dienstag, 28. März, ab 18 Uhr wird Professor Berkner bei einem Bildervortrag im Leipziger Grassi-Museum am Johannisplatz das Werk, das bereits im Vorjahr im Sax-Verlag erschienen ist, vorstellen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Andreas Berkner gibt das Buch gemeinsam mit der Kulturstiftung Hohenmölsen heraus. © Quelle: André Kempner

Kurze Porträts der verschwundenen Orte

Blick auf das ehemalige Dorf Cospuden, das der Braunkohle weichen musste. © Quelle: Sax-Verlag

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Spätestens in den 1840er-Jahren wurde der Braunkohletagebau zu einem wichtigen Faktor bei der Industrialisierung Mitteldeutschlands. Nach 1900 entstanden dort die ersten Großtagebaue, die im wahrsten Sinne des Wortes tiefe Spuren in der hiesigen Kulturlandschaften hinterließen. Ab den 1920-er-Jahren kam es zum Verlust ganzer Dörfer, deren Bewohner umgesiedelt werden mussten. Mehr als 54.000 Menschen, so schreiben die Autoren, waren davon in Mitteldeutschland betroffen. Das Buch enthält umfangreiches Karten- und Bildmaterial, Detaildarstellungen zu den Tagebau-Entwicklungen und zu den „verlorenen Orten“, wie die für die Kohle geopferten Dörfer genannt werden. Jedes einzelne abgebaggerte Dorf wird mit Einwohnerzahl sowie der Umsiedlungsgeschichte kurz und prägnant porträtiert. Oft kommen auch Menschen zu Wort, die sich an das Leben vor der Kohle in ihrem Ort erinnern.

Das ehemalige Gut Lauer wurde ebenfalls weggebaggert. © Quelle: Sax-Verlag

Der Hunger der Industrie

Historische Postkarten und zahlreiche Fotos lassen erahnen, wie die Dörfer einst aussahen, von denen nicht wenige beliebte Ausflugsziele für Leipzigerinnen und Leipziger waren. Magdeborn etwa feierte im Jahr 1968 noch seinen 1000. Geburtstag, bevor die Braunkohlebagger kamen, um den Hunger der Industrie und den Heizungsbedarf der Haushalte zu stillen.

Mehr Glück hatte das benachbarte Dreiskau-Muckern, das ebenfalls verschwinden sollte. Doch der Stopp für den Tagebau Espenhain bedeutete für Dreiskau-Muckern die Rettung. Und so erlebte der Ort dank der Expo 2000 eine erstaunliche Entwicklung.

Viele Beiträge rund um die Geschichte der mitteldeutschen Reviere verdeutlichen, dass Leipzig ohne die Friedliche Revolution noch für viele Jahrzehnte von riesigen Tagebauen umgeben gewesen wäre. Und es ist kein Geheimnis, wie nah die Bagger mit den Tagebauen Cospuden und Zwenkau an die Stadtgrenze heranrücken sollten. Das aber wurde durch Bürgerinitiativen und Umweltprotestgruppen wie „Stopp Cospuden“ verhindert. Allein um Leipzig herum wurden fast 500 Quadratkilometer Land sowie 140 Orte mit ihren Kirchen und Gehöften – das ist mehr als im Lausitzer Revier – dem Bergbau geopfert. Doch Namen wie Prödel, Lauer oder Eythra bleiben in Erinnerung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bilanz des Strukturwandels

Das reich bebilderte Buch stellt auch eine Bilanz des bisherigen Strukturwandels dar, der aufgrund des geplanten Braunkohleausstieges bis 2038 oder früher wieder aktuell ist.

Blick auf das ehemalige Dorf Eythra. © Quelle: Sax-Verlag

Das Buch aus dem Sax-Verlag hat 528 Seiten und 1743 Abbildungen. Es kostet 49,80 Euro.