﻿Wegzüge verursachen Millionenverlust im Leipziger Haushalt – Etat ausgeglichen

Leipzig. Gut zwei Milliarden Euro! Es sind schon enorme Summen, die Leipzigs Finanzbürgermeister Torsten Bonew (CDU) im vorigen Jahr an Einnahmen kassierte und wieder ausgab. Zwei Milliarden Euro – so viele Views hat das meistgesehene Musikvideo eines Rocksongs aus den 1990er-Jahren, „November Rain“ von Guns N’Roses. Zwei Milliarden Euro – das ist auch der Betrag, der urplötzlich, quasi über Nacht, in den Kassen des skandalumwitterten Pleite-Finanzdienstleisters Wirecard fehlte. Zwei Milliarden Euro – das ist laut Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft so viel, wie der Karneval in diesem Jahr an zusätzlichen Erlösen brachte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Genau genommen rockte Bonew im vorigen Jahr sogar knapp 2,2 Milliarden Euro und zeigte sich zufrieden, dass der Etat ausgeglichen war. Damit setzt die Kommune mehr um als die meisten Betriebe im Freistaat. 2020 erwirtschaften die 134 000 umsatzsteuerpflichtigen Firmen nach Angaben des Statistischen Landesamtes zusammen 154 Milliarden Euro Umsatz. Im Schnitt sind das pro Unternehmen rund 1,2 Millionen Euro.

Prinzipiell hat Leipzig dabei „ein gutes Einnahmeniveau erreicht“, kommentiert Bonew. Dennoch „sind wir immer noch nur verlängerte Werkbank. Die Verwerfungen nach der Wende, insbesondere durch den Raubzug der Treuhandanstalt haben wir strukturell nicht überwunden“. Im Vergleich der Großstädte sei Leipzig bei den Einwohnern wohl mittlerweile unter den Top zehn. „Was die Wirtschaftskraft gemessen am Einkommen betrifft, kämpfen wir aber und wären gern besser als Nürnberg.“

Autoindustrie liefert Großteil der Gewerbesteuer

Tatsächlich hat die Messestadt zwar bei der von den Firmen zu zahlenden Gewerbesteuer enorme Fortschritte gemacht und kam im vorigen Jahr auf 412,0 Millionen Euro an Einnahmen. Die Prognose für dieses Jahr sieht eine weitere Steigerung um 55 Millionen Euro vor. Die Frankenmetropole Nürnberg allerdings erlöst hier im Vorjahr rund 150 Millionen Euro mehr. Von Köln (1,5 Milliarden Euro) oder gar München (3,0 Milliarden Euro) ganz zu schweigen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hinzu kommt: Einen Großteil steuert die hiesige Autoindustrie mit BMW und Porsche bei. Sachsens früherer Wirtschaftsminister und heutiger Leipziger Stadtrat Sven Morlok sprach in diesem Zusammenhang von einem Klumpenrisiko. Dem Vernehmen nach geht ein Drittel des Gewerbesteueraufkommens auf das Konto der Autoindustrie. Nichtsdestotrotz belegen die Zahlen den wirtschaft­lichen Aufschwung Leipzigs. 2010 etwa lagen die Erlöse aus der Gewerbesteuer erst bei 176,2 Millionen Euro.

Lesen Sie auch

Wichtigster Posten bei den Einnahmen sind die Zuweisungen des Landes. 2020 bis 2022 gab es zusätzlich pauschale Mittel zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Zudem sind die Kommunen am bundesweiten Aufkommen der Einkommen- und der Umsatzsteuer beteiligt. Das alles bedeutet: Jeder Einwohner, der nach Leipzig kommt, bringt über den Finanzausgleich Geld in den Stadthaushalt. Allerdings ziehen stetig junge ­Familien aus der Stadt ins Umland, weil sie in Leipzig weder Grund­stücke noch Häuser finden. „Das sind seit 2019 mittlerweile fast 18 000 Menschen“, sagt Bonew. Dadurch verliert der Kassenwart jährlich rund 23 Millionen Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Torsten Bonew (CDU), Finanzbürgermeister von Leipzig © Quelle: André Kempner

Mehrkosten durch Gesetze

Als „großes Problem“ bezeichnet Finanzbürgermeister Bonew die Gesetzgebung des Bundes. „Hier sieht man sehr oft, dass in den Bundesministerien nicht verstanden wird, wie eine Kommune funktioniert.“ Als Beispiel nennt Bonew das Wohngeldgesetz. So habe die Bundes­regierung im Herbst via Presse verkündet, dass das Wohngeldgesetz zum 1. Januar 2023 überarbeitet werde. „Die Kommunen, die das ausführen müssen, wussten nichts davon.“ Es seien mehr Auszahlungen (mehr Empfänger, mehr Geld) versprochen worden, aber die Verteilung der Mittel basiere auf dem Jahr 2004. „Somit entstehen der Stadt Leipzig allein durch dieses Gesetz Mehrkosten von 18 Millionen Euro.“

Defizitärer Haushalt in den Landkreisen

Kommt Leipzig mit den Einnahmen über die Runden, so sieht es finanztechnisch in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen eher düster aus. Da ist am Ende des Geldes regelmäßig noch viel Monat übrig. „Trotz deutlicher Einnahmezuwächse ist kein Ausgleich des Haushalts mehr erreichbar“, klagt Henry Graichen (CDU), Landrat des Kreises Leipzig. Die Finanzlage sei geprägt „durch einen dynamischen Aufwuchs der Sozialleistungen“.

Henry Graichen (CDU), Landrat des Landkreises Leipzig © Quelle: André Kempner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Gestaltungsräume gibt es im Grunde nur bei der Priorisierung von Investitionen“, pflichtet ihm Nordsachsens Landrat Kai Emanuel (parteilos) zu, er ebenfalls zumeist einen defizitären Haushalt zu verwalten hat. Der Landkreis Nordsachsen muss seit seiner Gründung am 1. August 2008 nahezu durchweg Kassenkredite aufnehmen und hat Altverbindlichkeiten in Höhe von rund 90 Millionen Euro zu schultern.

„Die Dynamik auf der Aufgabenseite, insbesondere im Sozialbereich, ist deutlich höher als auf Seiten der Einnahmen“, so Emanuel. 2022 schloss der Kreis ausnahmsweise leicht positiv ab. „Das lag an Einmaleffekten in Höhe von 7,8 Millionen Euro“, begründet Finanzbeigeordneter Jens Kabisch. So habe es etwa vom Land einen Zuschuss im Rahmen des Paktes für Gesundheit gegeben.

Kai Emanuel (parteilos), Landrat des Landkreises Nordsachsen © Quelle: privat

Die Kreise haben keine eigenen Steuereinnahmen, finanzieren sich im Wesentlichen über Zuweisungen des Landes und die Kreisumlage, die von ihren Kommunen abzuführen ist. „Die Landkreise müssen gestärkt werden, einem Mehr an Aufgaben muss ein Mehr an Geld folgen“, fordert Emanuel.

Dieser Artikel ist in der März-Ausgabe der LVZ Wirtschaftszeitung erschienen. Sie möchten die Printausgabe der LVZ Wirtschaftszeitung erhalten? Einfach hiergratis abonnieren. Weitere Inhalte finden Sie ab jetzt auch digital unter wirtschaftszeitung.lvz.de