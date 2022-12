Magische Momente: Die Show "Holiday On Ice" gastiert mit der neuen Produktion "A New Day" in Leipzig.

5 Tipps fürs Weihnachtsfest: Was Sie nach der Bescherung in Leipzig erleben können

Leipzig. Nichts los in Leipzig zu Weihnachten? Keineswegs. Wer nach der Bescherung noch etwas erleben will, kann wählen zwischen lautem Blues in der Heiligen Nacht, einem Mitternachtskonzert oder einer bunten Show. Hier sind unsere 5 Tipps für Unternehmungen während der Feiertage.

Weihnachtsblues im Tonelli’s

Bereit für den Gig am Heiligen Abend: Die Bluesband Mama Basuto spielt im Tonelli's. © Quelle: Denny Niesar

Im Tonelli’s wird es eine laute „Stille Nacht“: Am fortgeschrittenen Heiligen Abend kehrt die legendäre Bluesband aus Leipzig nach zweijähriger Corona-Pause zurück zur Tradition, das Fest ordentlich zu verbluesen. Bekanntlich enden die Gigs der vor 54 Jahren gegründeten Combo erst im Morgengrauen. Wer sie kennt, der weiß: Hier kommen Leidenschaft, Spielfreude und eine Menge erdiger Dreck zusammen. Die Fünf beginnen gegen 21 Uhr in der Location am Neumarkt 9.

Klassik um Mitternacht in der Peterskirche

Amici musicae in der Peterskirche – am Heiligen Abend um 24 Uhr tritt das Orchester wieder dort auf. © Quelle: André Kempner

Seit über 25 Jahren gibt es die Christnacht der Amici musicae: Alljährlich lädt das Leipziger Ensemble am 24. Dezember zur Mitternacht in die Leipziger Peterskirche. Das Format ist für viele Leipziger eine wichtige Tradition für den Heiligabend geworden – als Stunde der leisen Töne, ein Zur-Ruhe-Kommen mitten im Weihnachtstrubel. Auf dem Programm stehen Werke von Bach, Vivaldi, Mauersberger, Herzog, Friesen, Weyrauch und Schreck, die Leitung hat Ron-Dirk Entleutner. Der Eintritt ist frei, Spenden gehen an Unicef.

Holiday on Ice in der Arena

Magische Momente: Die Show "Holiday On Ice" gastiert mit der neuen Produktion "A New Day" in Leipzig. © Quelle: Rico Ploeg

Mit der neuen Produktion "A New Day" gastiert "Holiday On Ice" wieder einmal in der Quarterback-Arena. Am ersten und zweiten Weihnachtstag steigt die Show jeweils 15 und 19 Uhr. Im Mittelpunkt der emotionalen Geschichte steht Aurora, ein Wesen aus einer fremden farb- und freudlosen Dimension. Sie lernt den jungen Adam kennen, der ihr die Schönheit und Vielfältigkeit unserer bunten Welt in allen Farben, Formen und Facetten zeigt. Erst noch zögerlich, dann neugierig begibt sich Aurora in dieses neue Abenteuer. Karten ab 38,45 Euro gibt es auf www.ticketgalerie.de.

Kabarett in der Pfeffermühle

Hält sich alles im Rahmen: Rebekka Köbernick, Marcus Ludwig, Elisabeth Sonntag und Steffen Reichelt (v. l.) im Pfeffermühlen-Programm „5 Prozent Würde“. © Quelle: Dirk Knofe

Die Fragen liegen auf der Straße: Was geht in den Köpfen von AfD-Hinterbänklern vor? Welches gemeinsame Ziel haben eine wirtschaftspolitische Sprecherin und der Tod? Was kann eine Paartherapeutin tun, wenn Frau (SPD) und Mann (CDU) sich auseinanderregiert haben? Wann sprengt das Prinzip der Quote für Chefposten den Rahmen der Vernunft? Ihr Programm "5 Prozent Würde" zeigt die Pfeffermühle am ersten Weihnachtstag um 20 Uhr. Beim Jonglieren mit Sprache und Missverständnissen steht Unterhaltung im Vordergrund. Karten können bestellt werden unter Telefon 0341 9603196 oder über kabarett-leipziger-pfeffermuehle.de.

After-Bescherung-Party in der Ilse

Maria und Josef weisen den Weg: Nach der schönen Bescherung wartet Ilses Erika mit Tanzprogramm. © Quelle: Ilse

Alle gesättigt am Heiligabend, die Familie nach Hause verabschiedet? Alle begeistert oder enttäuscht von Geschenken, die man unbedingt oder gar nicht haben wollte? In jedem Fall hilft ein Ventil in Form getanzter Bewegung. Im Wohnzimmerclub Ilses Erika sorgen St. Donis und Knecht Preller ab 23 Uhr aus den Bereichen Pop, Indie und R’n’B für den benötigten Soundteppich. Am zweiten Weihnachtstag legen Karl Blau und Toney The Lonely mit seinem „Popsicle“ nach – Pop von den 1980ern bis heute.

Von LVZ