Die Evangelisch-Lutherische Andreaskirchgemeinde Leipzig veranstaltet am 24. Dezember ein Weihnachtsfest im Pavillon der Hoffnung auf der Alten Messe. Eingeladen sind Menschen ohne Zuhause, Bedürftige und Geflüchtete.

Zu einem Weihnachtsfest für Bedürftige lädt die Andreaskirchgemeinde und der Pavillon der Hoffnung am Heiligabend ein.

Weihnachten für Menschen in Not: Leipziger Pavillon der Hoffnung öffnet sich Heiligabend

Leipzig. Die Evangelisch-Lutherische Andreaskirchgemeinde Leipzig und der Pavillon der Hoffnung e.V. laden seit mehr als 20 Jahren bedürftige Menschen und geflüchtete Familien zu einem Weihnachtsfest am 24. Dezember ein. Am Samstag ist es wieder soweit – mit Gänsebraten, Geschenken und einem weihnachtlichen Programm. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weihnachten für Menschen in Not

So feierte die Andreaskirchgemeinde 2016 das Weihnachtsfest fürs Volk - mit 550 Gästen im Pavillon der Hoffnung auf dem Alten Messegelände. © Quelle: Andreaskirchgemeinde Leipzig

„Weihnachten fürs Volk“ hat eine lange Tradition. Seit mehr als zwei Jahrzehnten veranstaltet die Kirchgemeinde am Heiligabend ein Fest für jene Menschen, die einsam oder obdachlos sind. Vor sechs Jahren, erinnert sich Büroleiter Björn Karachouli, saßen 550 Gäste einen Abend lang bei Speis und Trank, um eine schöne Zeit miteinander zu verbringen. Im vergangenen Jahr konnte aufgrund der Pandemie nur abgespeckt gefeiert werden – mit einem kleinen Programm und Essen zum Mitnehmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gänsebraten, Geschenke und Musik

Am kommenden Samstag werden die Gäste ab 18 Uhr (Beginn 18.30 Uhr) im großen Saal begrüßt. Mit einem weihnachtlichen Programm und Musik, einem Geschenk für jeden Gast und einem Gänsebraten möchten die Veranstalter allen ein paar unbeschwerte Stunden am Heiligabend bescheren.

Lesen Sie auch

„Für viele ist Weihnachten das schönste Fest im Jahr und Heiligabend einer der Tage, an dem die Familie und gute Freunde im Vordergrund stehen. Doch viele Familien sehen sich nicht in der Lage, ein ’normales’ Weihnachtsfest mit Geschenken zu feiern. Gemeinsam mit dem Pavillon der Hoffnung möchten wir für diese Menschen da sein“, erklärte der Vertreter der Andreaskirchgemeinde Leipzig, der in diesem Jahr viele ukrainische Familien erwartet.

Spendenaktion zugunsten der Aktion

Hier können Sie für den Heiligabend spenden, um die Lebensmittel für den Festtagsschmaus zu finanzieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So kommen Sie zum Pavillon der Hoffnung

Die Gäste können zum Pavillon der Hoffnung, Puschstraße 9 (ehemalige Messehalle 14) in 04103 Leipzig per Straßenbahn, Bus oder S-Bahn anreisen:

Haltestelle An den Tierkliniken: Linie 16

Haltestelle Altes Messegelände (Prager Straße) Straßenbahn-Linien 2 und 15; Buslinien 70 und 74

S-Bahnhof S1 und S4 (Völkerschlachtdenkmal)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

24. Dezember, Beginn 18.30 Uhr. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Ohne Anmeldung.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue LVZ-App herunter:

- Für iOS

- Für Android