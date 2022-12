Hier können Sie am Weihnachtswochenende Lebensmittel kaufen

Viele Geschäfte bleiben an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen geschlossen. Die LVZ hat zusammengestellt, wo Sie am Weihnachtswochenende trotzdem einkaufen können.

Leipzig. Weihnachten bedeutet für viele auch ein langes Wochenende. Weil die meisten Läden an Feiertagen geschlossen bleiben, sollten alle Einkäufe vorher erledigt sein. Wer doch noch eine Zutat für das Festessen vergessen hat, kann an Tankstellen, Kiosken und in einigen Geschäften am Hauptbahnhof auch feiertags Lebensmittel kaufen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die LVZ hat eine Liste mit Läden, die an Heiligabend und den beiden Weihnachtsfeiertagen geöffnet haben, zusammengestellt – nach Stadtteilen sortiert. Sie wollen Brot oder Brötchen einkaufen? Hier gibt es die Übersicht der Bäcker, die am Weihnachtswochenende geöffnet haben.

Leipziger Zentrum

Kiosk 1 Peterssteinweg 1, 04107 Leipzig: 24.-26.12. von 12-1 Uhr

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

REWE To Go Aral Marschnerstraße 50, 04109 Leipzig: rund um die Uhr geöffnet

DM Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: 24.12. von 8-14 Uhr, 25.12. 10-17 Uhr, 26.12. von 10-18 Uhr

Rossmann Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: 24.12. von 8-14 Uhr, 25.12. von 10-17 Uhr, 26.12. von 10-18 Uhr

Vitalia Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: 24.12. von 9-14 Uhr

Aldi Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: 24.12. von 7-13 Uhr

Alnatura Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: 24.12. von 8-14 Uhr

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Spar Express Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: 24.12. von 6-17 Uhr, 25.12. von 6.30-22 Uhr, 26.12. von 7-23 Uhr

Rewe Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: 24.12. von 8-14 Uhr

Leipziger Norden

REWE To Go Aral Max-Liebermann-Straße 101, 04157 Leipzig: rund um die Uhr geöffnet

REWE To Go Aral Essener Straße 31, 04357 Leipzig: rund um die Uhr geöffnet

REWE To Go Aral Maximilianallee 70, 04129 Leipzig: rund um die Uhr geöffnet

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Leipziger Westen

REWE To Go Aral Merseburger Straße 111, 04177 Leipzig: rund um die Uhr geöffnet

Die Schatzinsel Forststraße 7, 04229 Leipzig: 24.12. von 9-14 Uhr, 25.-26.12. von 9-0 Uhr

Leipziger Süden

REWE To Go Aral An der Tabaksmühle, 04277 Leipzig: rund um die Uhr geöffnet

Leipziger Osten

Sprutzbude Holsteinstraße 15, 04317 Leipzig: 25.-26.12. von 14-20 Uhr

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von LVZ