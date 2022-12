﻿Hier können Sie am Weihnachtswochenende Lebensmittel kaufen

Viele Geschäfte bleiben über die Weihnachtsfeiertage geschlossen. Die LVZ hat zusammengestellt, wo Sie am Weihnachtswochenende trotzdem einkaufen können.

Leipzig. Weihnachten bedeutet für viele auch ein langes Wochenende. Weil die meisten Läden an Feiertagen geschlossen bleiben, sollten alle Einkäufe vorher erledigt sein. Wer doch noch eine Zutat für das Festessen vergessen hat, kann an Tankstellen, Kiosken und in einigen Geschäften am Hauptbahnhof auch feiertags Lebensmittel kaufen.