﻿Leipziger Hauptbahnhof: Diese Geschäfte haben an Weihnachten geöffnet

Leipzig. Nur noch einmal schlafen, dann ist Weihnachten: Für diejenigen, die noch nicht alle Geschenke besorgt haben oder denen noch eine Zutat für das Festtagsessen fehlt, besteht jedoch kein Grund zur Panik. Die LVZ hat zusammengestellt, wo Sie an Heiligabend und den beiden Weihnachtsfeiertagen in den Promenaden Hautbahnhof einkaufen gehen können.

Aldi und Rewe im Hauptbahnhof nur an Heiligabend geöffnet

Wer am Sonntag und Montag auf die zwei großen Supermärkte im Untergeschoss setzt, muss sich allerdings eine andere Alternative suchen. Sowohl der Rewe- als auch der Aldi-Markt bleiben am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag geschlossen. An Heiligabend gibt es bei Aldi von 7-13 Uhr und bei Rewe von 8-14 Uhr die Chance, fehlende Zutaten für das Festagsessen zu besorgen.

Hier können Sie am Weihnachtswochenende einkaufen

Die Geschäfte in den Promenaden Hauptbahnhof haben an Heiligabend von 10-14 Uhr geöffnet. Im Bio-Lebensmittelmarkt Alnatura gibt es am Samstag von 8-14 Uhr Lebensmittel zu kaufen, im Reformhaus Vitalia von 9-14 Uhr. Wie die meisten anderen Läden bleiben diese beiden Händler am 25. und 26. Dezember jedoch zu, denn an Feiertagen dürfen nur die Geschäfte öffnen, die Reisebedarf anbieten. Dazu zählen die Drogerien Rossmann und DM, die am 24.12. von 8-14 Uhr, am 25.12. von 10-17 Uhr und am 26.12. von 10-18 Uhr geöffnet haben.

Außerdem können Sie im Spar Express-Kiosk am 24.12. von 6-17 Uhr, am 25.12. von 6.30-22 Uhr und am 26.12. von 7-23 Uhr einkaufen. Wo Sie auch außerhalb des Hauptbahnhofs Lebensmittel bekommen, können Sie hier nachlesen.

Frische Brötchen an den Weihnachtsfeiertagen

Auch auf Brötchen muss am Weihnachtswochenende niemand verzichten. Der Lukas Bäcker im Untergeschoss verkauft Brot- und Teigwaren an Heiligabend von 4.30-14 Uhr sowie am 25.12. und 26.12. von 7-18 Uhr. In der Filiale beim Gleis 14 gibt es am 24.12. von 5.30-13 Uhr sowie am 25. und 26.12. von 8-18 Uhr frisches Gebäck. Der Stand am Querbahnsteig hat am 24. von 5-14 Uhr sowie am 25. und 26.12. von 7-18 Uhr geöffnet.

Brötchen gibt es auch bei Le Crobag, am 24.12. von 7-14 Uhr, am 25.12. von 6-14 Uhr und am 26.12. von 8-21 Uhr. In der Bäckerei Steinecke im Hauptbahnhof wird ebenfalls Gebäck verkauft: am 24. von 7-14 Uhr und an den beiden Weihnachtsfeiertagen von 7-13 Uhr. Welche Bäckereien in Leipzig sonst geöffnet haben, lesen Sie hier.

Von LVZ