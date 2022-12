﻿Leipziger Hauptbahnhof: Diese Geschäfte haben an Weihnachten geöffnet

Weihnachten und der Kühlschrank ist leer? Dann können die Einkaufsmöglichkeiten im Leipziger Hauptbahnhof helfen. Wann welche Supermärkte geöffnet haben und wo sie dort sonst noch einkaufen können.

Leipzig. Nach Heiligabend noch irgendwo einzukaufen, ist in Leipzig gar nicht so einfach. Fast alle Läden haben am 25. und 26. Dezember geschlossen. In den Promenaden am Hautbahnhof gibt es einige Ausnahmen. Die LVZ hat zusammengestellt, wo Sie an den Weihnachtsfeiertagen einkaufen gehen können.