﻿„Er hält, was er verspricht“: Warum es so schwer ist, der Weihnachtsmann zu sein

Jeden Advent schlüpfen lauter Männer in rot-weiße Anzüge und verdienen ihr Geld als Weihnachtsmann. Über einen Job, den nur wenige beherrschen – und die Probleme, die er bereitet. Und: Warum wir diesen Mann so dringend brauchen.

Leipzig. Dass es den Weihnachtsmann gar nicht gibt, ist im Leben vieler Menschen eine bittere Erkenntnis und zugleich eine große Lüge, denn da vorn steht er ja.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Steffen Hellriegel hat seinen Anzug an, von beneidenswertem Zinnoberrot. Die gesäumten Ärmel und Kragen, noch wunderbar weiß. Der Bart, gut in Schuss.

Damit das alles so bleibt, besitzt Hellriegel zwei Outfits. Eins ist immer in der Reinigung. Die Woche darauf das andere. „Der Anzug ist jedes Mal komplett durchgeschwitzt“, sagt Hellriegel später.

Weihnachtsmann, keine Frage, ist ein Knochenjob. „Er ist natürlich anstrengend“, sagt Hellriegel. Aber er liebt ihn auch. Warum, wird er gleich sagen. Vorher, nachdem seine Sprechstunde im Moritzhof in Leipzig-Lößnig vorbei ist, dreht er noch eine Runde durch das Shopping-Center. Über der Schulter baumelt sein Sack mit den Süßigkeiten. Eltern wollen, dass er Fotos mit ihren Kindern macht. Omas wollen, dass er Fotos mit ihnen macht, die sie ihren Enkeln schicken. Verkäuferinnen schmiegen sich für ein Foto ganz eng an ihn.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wenn das Licht an ist, bist du das Zirkuspferd, dann hast du zu funktionieren“

Dann sagt Hellriegel: „Die Dankbarkeit ist das Schönste. Dann merkt man gar nicht, dass es einem die ganze Zeit nass den Rücken runterläuft.“

Knochenjob in der Adventszeit: Zwischen Geschäften und Kunst-Efeu versucht Steffen Hellriegel einen weihnachtlichen Zauber zu entfachen. © Quelle: Christian Modla

Steffen Hellriegel ist 54 Jahre alt und von Beruf Weihnachtsmann. An die 50 Shows absolviert er in der Adventszeit, in Einkaufszentren und auf Firmenevents. Morgen muss er auf eine Feier nach Zwickau. Anderthalb Stunden Fahrt, eine Stunde vorher muss er da sein. Drei Stunden Show und herumlaufen. Einmal kurz durchpusten. Rückfahrt.

Am nächsten Tag geht es in ein Riesaer Autohaus. Kürzlich wurde er in die Konsumzentrale bestellt und überreichte den Kindern aller Mitarbeiter Geschenke vom Chef. Vorher eröffnete er den Knauthainer Weihnachtsmarkt und war drei Tage lang mehr als sechs Stunden vor Ort, in der klirrenden Kälte. Noch am Freitag vor Heiligabend will Hellriegel bei einer Tagesmutti und ihren sechs Kinder für eine kleine Einlage vorbeifahren.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jetzt, eine Woche zuvor, schleppt er eine Erkältung mit sich herum. Der Weihnachtsmann schnieft und hustet. Aber sobald er auf der Bühne steht, liefert er ab. „Wenn das Licht an ist, bist du das Zirkuspferd, dann hast du zu funktionieren“, sagt er. „Die meisten nehmen in der Adventszeit zu – ich nehme fünf Kilo ab.“

Warum, Herr Hellriegel, tun Sie sich das nur an? Herr Hellriegel sagt, dafür gebe es zwei Gründe. Der erste, offensichtliche, lautet: Weil es Geld bringt. Weihnachtsmänner sind gefragt. Es gibt schließlich nicht sehr viele von ihnen. Hellriegel verlangt einen höheren dreistelligen Betrag pro Show. Davon müssen Anfahrt, sein Techniker und die Proberäume bezahlt werden.

Einmal landete der Weihnachtsmann im Hubschrauber in Leipzig

Aber auch wenn das Gehalt manchmal fürstlich ist, kann niemand ein ganzes Jahr vom Weihnachtsmann-Lohn leben. Und der Job verlangt es, dass man den gesamten Advent dafür freihält. Und so kommen eigentlich nur Männer wie Hellriegel infrage, der sonst als Moderator auf Stadtfesten und Firmenfeiern arbeitet und sagt: „Vor Weihnachten gibt es ohnehin kaum andere Events.“ Alle Welt denkt nur an Weihnachten. Also gibt er den Weihnachtsmann. Seinen Anzug hat Hellriegel in der Adventszeit häufiger an, als irgendetwas anderes.

Weihnachtsmann in der Metamorphose: Steffen Hellriegel arbeitet das ganze Jahr als Moderator, zum Beispiel auf Stadtfesten und Firmen-Events. Nur in der Adventszeit wird er zu Santa. © Quelle: Wolfgang Sens

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wo wir, Stichwort Anzug, bei der zweiten Antwort auf die Frage wären, wieso man Weihnachtsmann wird. Denn eigentlich besitzt Hellriegel drei Anzüge. Den dritten, streng genommen seinen ersten, legte er sich vor 25 Jahren zu. Dahinter steckte eine Abmachung unter Männern. An Heiligabend, sagten sie sich, mussten Weihnachtsmänner her. Also mimte ein Kollege von Hellriegel einen für Hellriegels Familie. Und er für einen Bekannten. Der Bekannte für jemanden anderen. Und so weiter.

Irgendwann waren die Kinder groß. Und der Anzug lag an der Ecke. Zu schön, um ihn wegzuwerfen. Aber was dann? Hellriegel musste häufig daran zurückdenken. Gefiel er sich gar als Weihnachtsmann? 2014 fiel ihm der Anzug wieder in die Hände. In der Leipziger Funzel gab er seine erste Weihnachtsmannsprechstunde. Ein Publikum voller Kinder, jedes mit einer Frage. Gegen ein Lied oder ein Gedicht gab es Süßigkeiten. Vor jeder Show, sagt Hellriegel, habe er Lampenfieber, heute noch. Und nach jeder sei er völlig k.o.

Warum gibt es ihn überhaupt noch, den Weihnachtsmann? Bevor man diese Frage stellt, muss man sich selbst ein wenig in Sachen Weihnachtsmann bilden. Erfunden hat ihn nicht, wie oft behauptet, Coca Cola oder ein amerikanischer Werbezeichner, sondern wahrscheinlich gab es ihn wirklich: Der heilige Nikolaus wurde um 270 in einer türkischen Mittelmeerstadt geboren, erbte viel Geld, was er unter Notleidenden verteilte. Der Überlieferung nach: in einem rot-weißen Gewand.

„Einer dachte irgendwann, er wäre wirklich der Weihnachtsmann.“

Auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt gibt es ihn schon lange, auch zu DDR-Zeiten. Die Stadt engagiert jedes Jahr einen Weihnachtsmann, mit viel Tamtam. Klassischerweise, so auch dieses Jahr, fährt er mit einer Dampflok im Leipziger Hauptbahnhof ein. Einmal landete er im Hubschrauber am Bayerischen Bahnhof.

Der Leipziger Weihnachtsmann stand schon auf der Bühne des Schauspiel Leipzig. Seit ihm wegen Corona der Job wegbrach, hat er im Mann mit Bart eine neue Berufung gefunden. © Quelle: Dirk Knofe

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Daran kann sich auch Walter Ebert, Leiter des Leipziger Marktamtes (und damit auch Weihnachtsmarktleiter) erinnern. Man glaubt es kaum, aber für ihn, den Leipziger Weihnachtsmannverantwortlichen, gibt es durchaus einfachere Themen. „Der Weihnachtsmann ist eine ganz wesentliche Frage, die uns immer wieder umtreibt“, sagt er. Schließlich sei es schwierig, wirklich schwierig, einen zu finden. Der offizielle, gewissermaßen, der amtliche Leipziger Weihnachtsmann, müsse zuverlässig sein. Er müsse vertrauenswürdig sein. Er darf den Kindern keinen Quatsch erzählen. Er darf nicht betrunken sein. Und natürlich, sagt Ebert, muss er auch noch gut performen. „Er muss Erfahrung auf der Bühne haben“, sagt er.

In den letzten Jahren engagierte Ebert drei verschiedene Weihnachtsmänner. Nicht per Inserat, sondern über Bekannte. Der letzte wurde irgendwann krank und musste ersetzt werden. Der erste machte noch ganz andere Probleme. Was das bedeutet? Da sagt Ebert einen ganz wunderbaren Satz: „Der dachte irgendwann ein bisschen, er wäre wirklich der Weihnachtsmann.“ Der Darsteller habe eigenständig Weihnachtsmann-Weiterbildungen absolviert – und dann mehr Geld verlangt. Auch das gibt es also: ein Zuviel an Weihnachtsmann.

Der aktuelle Weihnachtsmann steht am Donnerstagnachmittag vor Heiligabend auf einer Bühne am Leipziger Markt. Weihnachtsmannsprechstunde. Eine Gruppe, nein: eher ein ganzer, unruhiger Haufen an Kindern drückt sich rings um den rot-weißen Mann in der Mitte. „Habt ihr alle einen Baum zu Hause?“, will der wissen – „Jaaa!“

Eine Stunde später, Backstage mit dem Weihnachtsmann. Exklusivinterview mit dem Mann der Stunde. Ein älterer Herr wartet dort, den Bart knapp unter den Mund gezogen. Anonym möchte er bleiben, so war das vorher abgemacht. Auch die Stadt will das so. Nicht, dass ihr jemand den mühsam engagierten Mitarbeiter abwirbt! Ein ehemaliger Darsteller am Schauspiel Leipzig sei er, so viel darf man wissen. Ein Bühnenprofi.

Der Blick – liegt schon etwas Müdigkeit darin? – geht über die rahmenlose Brille. Natürlich. An die Hundert Stunden Show hat er hinter sich. „Aber mit meinen Rentieren ist das alles kein Problem“, sagt er. Auch das zeichnet die Weihnachtsmänner aus: Sie fallen nie gern aus ihrer Rolle.

Brauchen wir den Weihnachtsmann?

Und dann, ganz automatisch, fragt man es sich. Warum das alles? Die Liter Schweiß, die Anzüge in der Reinigung, die vielen Fahrten, das Umziehen, das Durchschnaufen. Das viele Geld, natürlich, das wir es uns jedes Jahr kosten lassen, damit in der gesamten Republik wieder lauter Männer in beneidenswert rot-weiß gesäumte Kostüme schlüpfen und diesen wundersamen Mann spielen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die letztlich, alles entscheidende Frage: Wenn es den Weihnachtsmann also wirklich gibt – warum? Brauchen wir ihn überhaupt?

Da erwacht der Blick des Herrn mit dem heruntergezogenen Bart. Er hält kurz inne, scheint einen Moment aus der Rolle zu fallen. Dann sagt er: „Weil die Erwachsenen etwas brauchen, um ihr schlechtes Gewissen ein bisschen zu befriedigen. Der Weihnachtsmann macht das, wofür Eltern keine Zeit haben. Er hält, was er verspricht. Er bestraft nie. Er ist gütig. Er ist nie gereizt. Und nie überarbeitet. Das kriegen die Kinder mit. In Wahrheit sehnen sie sich danach. Und als Erwachsene erinnern sie sich an diese Momente. Sie sind, in der Erinnerung, unser größtes Geschenk.“

Und man möchte diese Sätze als große Weihnachtsbotschaft an alle Häuser dieser Welt hängen.

Von Josa Mania-Schlegel / Nicole Grziwa