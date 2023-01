﻿Weihnachten in Leipzig statt in Kiew – Katerina Chylikina definiert Luxus neu

Nach ukrainischer Tradition steht Weihnachten erst am 6. und 7. Januar im Kalender. Die nach Leipzig geflüchtete Kiewerin Katerina Chylikina feiert das Fest erstmals in der Fremde. Gerade erst war sie kurz in ihrer Heimat.

„Ich möchte in eine gute Zukunft zu investieren – egal, wo sie liegt“: Katerina Chylikina lebt mit ihrem Sohn seit März vergangenen Jahres in Leipzig.

Leipzig. Gleich fünf Tage lang feiern Katerina Chylikina und Platon in diesem Winter Weihnachten. Zum einen vom 24. bis 26. Dezember nach dem gregorianischen Kalender und an diesem Wochenende nach dem julianischen – wie es in ihrer Heimat, der Ukraine, üblich ist. Seit gut neun Monaten leben die 39-Jährige und ihr zwölfjähriger Sohn nach der Flucht aus dem umkämpften Kiew nun in Leipzig. Erst kürzlich pendelte die junge Frau zwischen zwei Welten, die unterschiedlicher nicht sein können.

Es war im vergangenen Oktober, als Katerina Chylikina allein für zwei Tage nach Kiew reiste, um sich um ihre durch Bomben beschädigte Wohnung zu kümmern, Verträge für die Stromversorgung zu kündigen und Geschäftliches mit dem Unternehmen Danfoss zu klären. Dort hatte sie bis Kriegsausbruch als Managerin in der Marketing-Abteilung gearbeitet. Gegenwärtig regelt sie von Leipzig aus, was sie kann.

„Die Reise war eine sehr ambivalente Erfahrung für mich“, erzählt Katerina Chylikina. „Einerseits habe ich die Vertrautheit gespürt, weil ich dort aufgewachsen bin, zum anderen ist der Ausnahmezustand aus Zerstörung, Sirenen, Angriffen und Leid für mich schwer auszuhalten.“ Sie war froh, nach zwei Tagen wieder nach Leipzig zurückkehren zu können. „Der Kontrast kommt mir surreal vor: Wir leben hier in Frieden und Sicherheit, während in meiner Heimat der Krieg tobt.“

Nach zwei erfolgreich absolvierten Sprachkursen hat Katerina Chylikinas Deutsch enorme Fortschritte gemacht. Zufrieden gibt sie sich aber noch lange nicht. Ihre nächsten Etappen: der regelmäßige Besuch von Deutschkursen an der Volkshochschule, eine anstehende Integrationsprüfung – und ein neuer Job. Nach der Teilzeitstelle in einer Leipziger Videoproduktionsfirma arbeitet die Ukrainerin ab der kommenden Woche ganztags im Projektmanagement eines Unternehmens für Leuchtreklame.

Hoffnung auf Weiterentwicklung

Das hat zwei Gründe. Weil sie durch den Teilzeitjob und von der Firma in Kiew Gehalt bezieht, musste sie die staatlichen deutschen Hilfen zurückzahlen. „Das finde ich absolut in Ordnung, aber ich muss meine finanzielle Situation verbessern.“ Klappt dazu die sprachliche Weiterentwicklung, hofft sie, bald wieder im Marketing-Bereich arbeiten zu können.

All das klingt nach dem Plan, die jungen Wurzeln in Leipzig wachsen zu lassen – und nach wenig Zuversicht, was die baldige Rückkehr in die Heimat anbelangt. „Auf ein Ende des Krieges in diesem Jahr hoffe ich täglich“, sagt sie, „doch es gibt auch Prognosen, dass er noch zwei bis drei Jahre dauern kann. Bis dahin möchte ich alles tun, um in eine gute Zukunft zu investieren – egal, wo sie liegt.“

Sorgen macht sie sich um ihre in der Ukraine gebliebenen Eltern, mit denen sie regelmäßig in Kontakt steht. Ein kürzlich geplantes Treffen in Polen scheiterte an der angeschlagenen Gesundheit der Mutter.

Das große Glück

Ihr Sohn Platon, von dessen Vater sie sich schon vor der Invasion getrennt hatte, hat sich auf der Rahnschule wunderbar eingelebt, längst Freundschaften geschlossen. „Eine richtig tolle Schule“, freut sich Katerina Chylikina. „Natürlich machen sich die Kosten für das Schulgeld bemerkbar, aber es lohnt es sich definitiv.“

In Deutschland leben zu können, empfindet sie als großes Glück. Sie registriert, dass manche ihrer Landsleute weniger motiviert sind, sich zu integrieren und eher den Tag ihrer Heimreise herbeisehnen. „Aus meiner Sicht ist das verlorene Lebenszeit“, betont sie, „denn es gibt in Leipzig sehr viele Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln.“

Schier unermüdlich büffelt und arbeitet sie, lässt sich auf das Leben jenseits von Kiew ein. Und freut sich nun auf zwei ruhigere Feiertage. Das Weihnachtsfest am 6. und 7. Januar werden Platon und sie mit rund zehn engen Freundinnen und Freunden feiern. „Nicht ausgiebig, wir machen es uns einfach zusammen gemütlich.“ Auch in dem Wissen um eine Lehre, die sie aus dem Krieg und dem Neuanfang gezogen hat. „Ich definiere den Begriff Luxus anders als früher. Was wirklich zählt, sind Frieden, Gesundheit und ein gutes Miteinander.“