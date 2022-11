﻿Stollenaktion in Leipzig: „Vergesst die älteren Menschen in den Heimen nicht“

Kabarettistin Sabine Kühne-Londa übergibt die Stollen an die Bewohner vom Alloheim in Leipzig-Gohlis. Wolfgang Reuter, Heimleiterin Gudrun Günzel-Grassmann und Roland Berger (von links) freuen sich über die Geschenke.

Leipzig. Alle Jahre wieder versüßt das Kabarett Leipziger Funzel mit seiner Stollen-Aktion 1200 Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern in der Messestadt den ersten Advent. Warum und wie sich die älteren Menschen über diese Geste der Nächstenliebe freuen, hat die LVZ in einer Gohliser Seniorenresidenz erlebt.

Thorsten Wolf: „Vergesst die älteren Menschen nicht!“

Alle Jahre wieder: Kabarettistin Sabine Kühne-Londa, Olaf Wenzel von der Volkssolidarität, Funzelchef Thorsten Wolf und Schauspieler Bernd Herold (v.l.) mit den Dresdner Stollen, die in 15 Alten- und Pflegeheimen verteilt werden. © Quelle: Andre Kempner

Die Wohltätigkeitsaktionen der „Funzelianer“ habe es bis jetzt über alle Krisen geschafft, freut sich Kabarettchef Thorsten Wolf. „Mit Corona mussten wir unsere Veranstaltung ’Gemeinsame Herzen’ mit einem Gänsebraten und einem Bühnenprogramm für die Senioren im Kabarett leider einstellen. Aber wir haben uns mit Partnern und Unterstützern eine neue Aktion einfallen lassen,“ so Wolf. Seit drei Jahren fahren die Kabarettisten in die Pflegeheime, um den Bewohnern leckeres vorweihnachtliches Gebäck zu kredenzen. „Vergesst die älteren Menschen nicht“, appelliert Wolf an andere Kulturschaffende und Wirtschaftsleute. Auch Gespräche bei der Übergabe vor Ort erwärmen das Herz der Senioren, wie an einem Nachmittag vor dem ersten Adventswochenende zu erfahren war.

Gohliser Senioren freuen sich auf den Stollen

Der ehemalige Elektromonteur Roland Berger und sein Zimmernachbar Wolfgang Reuter, zwei von insgesamt 63 Heimbewohnern, warten geduldig im Foyer der Seniorenresidenz Gohlis in der ehemaligen Aromafabrik Oehme & Baier auf ihre Gäste mit den Stollenpaketen. Beide sitzen im Rollstuhl, und bevor sie ihr Schicksal hierher brachte, lebten und arbeiteten sie ganz in der Nähe ihres jetzigen Wohnortes. Berger ist 72 Jahre alt und seit August 2020 im Heim. „Mein Bruder besucht mich ab und zu. Meine Tochter, die in Dublin wohnt, war noch nie hier. Wegen Corona und so“, erklärt er. Über die süßen Leckereien freut er sich: „Das ist mal was anderes. Kann man nicht meckern“, meint der Rentner trocken. Angeschnitten wird der „Dresdner“ aus der Bäckerei „Emil Reimann“, die gemeinsam mit „Harry Brot“ die Aktion unterstützen, zur Kaffeezeit am ersten Advent. „Meine Eltern haben den Stollen noch beim Bäcker backen lassen“, erinnert sich der Rentner.

Der 72-jährige Roland Berger lebt seit Sommer 2020 im Heim und fühlt sich wohl. © Quelle: Andre Kempner

„Mein erstes Weihnachtsfest im Heim“

Der 69-jährige Wolfgang Reuter spricht leise und zeigt sich tief bewegt über die Anteilnahme von Sabine Kühne-Londa an seiner Krankheitsgeschichte. „Ich habe ein gutes Leben geführt“, erzählt der Alleinstehende, der sein erstes Weihnachtsfest im Pflegeheim verbringen wird.

Rentner Wolfgang Reuter erlebt in diesem Jahr sein erstes Weihnachtsfest im Pflegeheim. © Quelle: Andre Kempner

Die Worte gehen dem gebürtigen Vogtländer nur langsam über die Lippen. Ein Lächeln huscht über sein Gesicht, als er erzählt, dass er sich auf die Fußballspiele der deutschen Mannschaft zur Weltmeisterschaft freut, die er gemeinsam mit seinem Zimmernachbarn schaut. Und auch Heimleiterin Gudrun Günzel-Grassmann möchte allen Bewohnern eine schöne Vorweihnachtszeit bescheren. Und das nicht nur mit ihrem Humor, sondern auch mit kleinen Konzerten vom Projektchor Leipzig, dem Chor Art Kapella aus Schkeuditz und einem Drehorgelspieler. Auch die gemeinsamen Backstunden mit den Kindern einer Gohliser Kindertagesstätte sind eine willkommene Abwechslung für die älteren Menschen. „Und die Geschichte vom gepuderten Stollen erzähle ich jedes Jahr zum Fest. Im Evangelium stellt er das Christkind in Windeln gewickelt dar“, plaudert die Chefin. Hätten Sie es gewusst?

Gudrun Günzel-Grassmann © Quelle: Andre Kempner

Zeichen der Menschlichkeit

Für die Kabarettistin Sabine Londa-Kühne ist die Übergabe der Stollen etwas ganz Besonderes. „Wir merken bei unseren Besuchen, wie groß die Freude und Herzlichkeit der Senioren ist“, meint die gebürtige Leipzigerin. Es sei ihr ein Bedürfnis, diese Geste der Menschlichkeit in die Heime zu tragen und sich Zeit für die Älteren zu nehmen – abseits vom Tumult der Vorweihnachtszeit, die von vielen Terminen und Vorstellungen geprägt ist. Da das Gebäck immer teurer werde, sei es ein guter Zubiss für die Weihnachtszeit, erklärt die Schauspielerin.