Bunt und verspielt oder dezent geschmückt: Zeigen Sie uns Ihren Weihnachtsbaum!

Leipzig. Ob selbstgeschlagen oder gekauft, ob natürlich oder künstlich, ob bunt und verspielt oder dezent geschmückt: Ein Weihnachtbaum gehört für viele Menschen zum Fest dazu – auch in und um Leipzig. Während Tanne, Fichte & Co. bei einigen schon in der Adventszeit steht, schmücken andere ihre Bäume erst kurz vor oder an Heiligabend.

Es gibt viele Möglichkeiten, wie ein Weihnachtsbaum dekoriert werden kann. Welche besonderen Figuren schmücken Ihre Nordmanntanne? Wo wird die Fichte traditionell aufgestellt? Hat Ihr Baum eine Geschichte? Erzählen Sie es uns – und schicken Sie uns dazu ein Foto von Ihrem Weihnachtsbaum. Wir zeigen die schönsten Einsendungen natürlich hier auf LVZ.de.

Über dieses Formular können Sie Ihre Bilder bis zum 26. Dezember 2022 hochladen. Bitte schreiben Sie dazu, wer das Foto gemacht hat und geben Sie in der Überschrift das Stichwort "Weihnachtsbaum" ein.

Von LVZ