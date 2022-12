﻿Wer in Sachsen Weihnachtsgeld bekommt und wie viel

Leipzig. Alle Jahre wieder ist Weihnachten. Und alle Jahre wieder freuen sich viele Beschäftigte auf Weihnachtsgeld, um unter anderem ihren Liebsten etwas Schönes unter den Baum legen zu können. Doch nicht alle können sich auf das Lohnextra freuen.

Im Osten der Republik erhalten nur 43 Prozent alle Beschäftigten Weihnachtsgeld. Deutschlandweit sind es mit 54 Prozent deutlich mehr, wie das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung ermittelt hat.

Gut dran ist, wer in Betrieben beschäftigt ist, die nach Tarif entlohnen. Hoch ist die Tarifbindung in der sächsischen Metall- und Elektroindustrie und damit bei Unternehmen wie den Autobauern VW, BMW und Porsche, aber auch bei den Metallbaufirmen Takraf oder Kirow Ardelt. Oder Georg Fischer Casting Solution, dem Wurzener Luft-, Klima- und Filterspezialisten FläktGroup, dem Aluminiumproduzenten Hydro Extrusion aus Rackwitz oder Siemens, Siemens-Energy und dem Leipziger Gabelstaplerhändler Still. "Die Höhe des Weihnachtsgeldes richtet sich nach der Betriebszugehörigkeit", sagt Steffen Reißig von der IG Metall Leipzig. Nach drei Jahren würden rund 55 Prozent eines Monatsgehaltes gezahlt.

Auch in Autohäusern gibt es ein Extra

Auch in der Kfz-Branche hat die Gewerkschaft Tarifverträge ausgehandelt, die die Zahlung von Weihnachtsgeld vorsehen. Reißig nennt hier als Beispiele die Autohäuser Audi Zentrum, MAN Truck & Bus, Scania, Stern Auto, VW Automobile, die BMW Niederlassung, Evo Bus. Gezahlt würde die Hälfte eines Monatseinkommens.

In vielen anderen Unternehmen der Region hat die Gewerkschaft Haustarifverträge abgeschlossen, die die Zahlung von Weihnachtsgeld einschließen. So zahlt der Hygienespezialist CWS boco mit mehreren Standorten in Mitteldeutschland seinen Beschäftigten einheitlich 800 Euro.

In der Leihbranche sind es abhängig von der Betriebszugehörigkeit ab dem vierten Jahr 325 Euro. Laut Reißig bekommen Gewerkschaftsmitglieder einen Mitgliederbonus (200 Euro) vom Arbeitgeber, sodass 525 Euro gezahlt werden.

Höhe der Betriebszugehörigkeit ist wichtig

Gezahlt wird auch in der Kontraktlogistik, also bei Firmen, die im direkten Kontakt zu Großunternehmen stehen und für diese oft direkt auf dem Werksgelände Dienstleistungen erbringen. So zahlen abhängig von der Betriebszugehörigkeit Schnellecke Logistics und Imperial in Leipzig beispielsweise 777,77 Euro an ihre Beschäftigten. Bei Rudolph Logistik sind es 300 Euro und bei Seifert Logistik 900 Euro.

Die Firma Transport Service & Logistics – ebenfalls Kontraktlogistiker – zahlt Weihnachtsgeld in Höhe von 550 Euro. Bei ThyssenKrupp Automotive Systems sind es bei einer Betriebszugehörigkeit von fünf Jahren 132 Prozent des tariflichen Monatseinkommens

Im öffentlichen Dienst gibt es Sonderzahlungen

Im Bereich des öffentlichen Dienstes dürfen sich Bedienstete über Jahressonderzahlungen freuen, wie Verdi-Sprecher Jörg Förster erklärt. „Das ist die Summe aus dem früheren Urlaubsgeld und dem Weihnachtsgeld – eine Bezeichnung, die auch in anderen Branchen zur Anwendung kommt. Zumeist sind diese Jahressonderzahlungen in den einzelnen Entgeltgruppen prozentual verschieden.“

Beschäftigten beim Bund und in den Kommunen bekommen je nach Entgeltgruppe zwischen 50 und 85 Prozent einer Monatsvergütung, die Landesbediensteten erhalten zwischen 32 und 88 Prozent. Die, die weniger verdienen, also eine geringere Entgeltgruppe haben, bekommen prozentual mehr, sagt Förster.

Auch in anderen Branchen in Sachsen hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Jahressonderzahlungen in Form einer Kombination aus Urlaubs- und Weihnachtsgeld ausgehandelt. So erhalten Beschäftigte des Klinikums St. Georg GmbH 60 bis 80 Prozent eines Monatsentgeltes. Bei der Konsum Genossenschaft Sachsen sind es zwischen 400 und 1100 Euro. Die Sächsische Lotto GmbH, der Nahverkehr Sachsen sowie der Energieversorger EnviaM zahlen jeweils ein 13. Monatsgehalt.

Weihnachtsgeld wird mit den Monatsgehältern gezahlt

Nur wenige Branchen haben beim Weihnachtsgeld einen Pauschalbetrag festgelegt. In den meisten Fällen wird das Weihnachtsgeld hingegen als fester Prozentsatz vom Monatsentgelt berechnet, wie das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) in Düsseldorf mitteilt. Ein klassisches 13. Monatsentgelt im Sinne einer Sonderzahlung von 100 Prozent eines Monatsentgeltes erhalten die Beschäftigten in der Chemischen Industrie, Teilen der Energiewirtschaft, in der Süßwarenindustrie und dem privaten Transport- und Verkehrsgewerbe. In der Eisen- und Stahlindustrie werden sogar 110 Prozent eines Monatsentgeltes gezahlt, wobei hier Weihnachts- und Urlaubsgeld zu einer Jahressonderzahlung zusammengelegt wurden.

Das gilt auch bei der Deutschen Bahn (DB) als einem der größten Arbeitgeber in Mitteldeutschland mit in Sachsen rund 13 000, in Thüringen 3900 und in Sachsen-Anhalt 7350 Beschäftigten. In ihrem Jahresverdienst sind bei Bahnbeschäftigten Zulagen und Weihnachtsgeld enthalten, wobei sich jeder entscheiden kann, ob er sein Jahresgehalt in zwölf, 12,5 oder 13 Monatsscheiben ausbezahlt bekommen möchte.

Bankangestellte dürfen sich ebenfalls freuen

Für die Sparkassen in Mitteldeutschland gibt es nach den Worten von Verdi-Finanzexperte Stefan Wittmann Weihnachtsgeld bis zu 77 Prozent des monatlichen Bruttogehalts. Das betrifft rund 8000 Sparkassen-Mitarbeiter in Sachsen, 6500 in Sachsen-Anhalt und 5800 in Thüringen.

Auch die 5500 Banker privater Geldinstitute in Mitteldeutschland erhalten ein 13. Gehalt, ebenso rund 5500 Innendienstmitarbeiter von Versicherungen.

Die mehr als 6500 Beschäftigten der AOK Plus in Sachsen und Thüringen erhalten ein Weihnachtsgeld in Höhe von 100 Prozent.

Handwerksbetriebe versuchen Personal zu binden

Auch in zahlreichen Handwerksbetrieben wird Weihnachtsgeld gezahlt, sagt Volker Lux von der Handwerkskammer Leipzig. „Die Firmenchefs wissen sehr genau, was ihnen ihre Beschäftigten wert sind. Wo es möglich ist, versuchen Sie ihnen etwas unter den Baum zu legen.“ Das gehe bis zu einem halben Monatsgehalt. Zugleich gibt er zu bedenken, dass dies den Firmen in Zeiten von hohen Energiekosten und sich rasant verteuernden Preisen nicht gerade leicht fällt und manche „echt nicht können“.

Unterschiede zwischen Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung

Außer Unterschieden zwischen Ost und West gibt es diese auch zwischen den Geschlechtern: Insgesamt bekommen 55 Prozent der Männer und 52 Prozent der Frauen Weihnachtsgeld, wie WSI in Düsseldorf mitteilt. Bei Vollzeitbeschäftigten ist der Erhalt von Weihnachtsgeld mit 55 Prozent etwas verbreiteter als bei Teilzeitbeschäftigten, von denen bundesweit 50 Prozent eine entsprechende Sonderzahlung bekommen.

Noch etwas ausgeprägter sind die Unterschiede zwischen Beschäftigten mit einem befristeten oder einem unbefristeten Arbeitsvertrag. Während bundesweit lediglich 48 Prozent der Beschäftigten mit Befristung Weihnachtsgeld erhalten, sind es bei den Unbefristeten 54 Prozent.

Weihnachtsgeld muss versteuert werden

Arbeitgeber haben bei der Höhe der Zahlung freie Hand. Sämtliche Zahlungen eines Arbeitgebers unterliegen der Einkommensteuer – egal ob Weihnachtsgeld, Bonuszahlung oder Gewinnbeteiligung. Das kann dazu führen, dass durch die Sonderzahlung bei vielen Arbeitnehmern der Steuersatz aufgrund des progressiven Steuertarifs steigt. Um einen Teil der erhöhten Kosten zurückzuholen, kann sich eine Steuererklärung lohnen.