﻿Weihnachtsgeschenke für gestrandete Lkw-Fahrer – „Ohne sie würde die Versorgung zusammenbrechen“

Dankbarkeit für eine schöne Geste: Gilbert Kühn (r.) und zwei Kollegen überraschen am zweiten Weihnachtsfeiertag gestrandete Lkw-Fahrer an den Rastplätzen rund um Leipzig.

Leipzig. Iosif Berei staunt. „Vielen Dank, vielen Dank“, sagt der Lkw-Fahrer begeistert, als ihm Nicole Paatzsch eine Weihnachtstüte durch das Fenster reicht. Der 58-jährige Rumäne hat gerade mit seiner Frau in der Heimat telefoniert – der zweite Weihnachts- ist auch ihr 36. Hochzeitstag. Berei gehört zu den vielen Berufskraftfahrern, die über die Feiertage an deutschen Raststätten wegen des Fahrverbots ausharren müssen – und von einer privaten Leipziger Initiative den Zwangsaufenthalt versüßt bekommen.

Rund 350 Tüten mit Schoko-Weihnachtsmännern sowie 60 kleine Stollen haben Gilbert Kühn (44), Nicole Paatzsch (38) und Christian Sommerfeld (41) am frühen Morgen des 26. Dezembers ins Auto gepackt und mehrere Rastplätze auf dem Plan, die sie anfahren wollen. Kühn organisiert die Aktion zum dritten Mal, um Fahrer positiv zu überraschen. „Diese Leute sind über Weihnachten für uns alle unterwegs“, sagt der Leipziger, der seit 22 Jahren selbst Lkw fährt und bei der CTHS Container Terminal GmbH am Saalehafen Halle arbeitet. „Ohne diese Menschen hätten wir nach dem Fest leere Geschäfte, und das sollte man mal würdigen.“

Säcke und Tüten voll mit Weihnachtsüberraschungen, gesammelt für gestrandete Lkw-Fahrer an den Rastplätzen rund um Leipzig. © Quelle: Dirk Knofe

A14 und A9: Kaum freie Stellplätze zum Weihnachtsfest

Bei der augenzwinkernd "Planlos geht der Plan los" genannten Aktion trafen Kühn und Sommerfeld im ersten Jahr auf dem Rasthof in Radefeld lediglich vier Fernfahrer zu Weihnachten an. "Im vergangenen Jahr war der Rastplatz komplett voll, und auch an den anderen Orten entlang von A14 und A9 gab es keine freien Stellplätze mehr", erzählt er. "Das hängt damit zusammen, dass es inzwischen immer mehr Logistikunternehmen in der Region gibt, bei denen meist auch über die Feiertage Betrieb ist. Allein Amazon ist ja deutlich gewachsen."

2021 packten die Männer mit ihren Familien rund 200 Päckchen für die gestrandeten Fahrer, in diesem Jahr sind es fast doppelt so viele. Die Geschenkaktion ist reine Privatsache, die Mittel bringt das kleine Team selbst auf, erhält inzwischen aber auch Spenden. Als Kühn Anfang Dezember die Reifen für einen Lkw wechseln ließ, sprach er den Chef des Reifenservices an. Der kredenzte Scheibenkratzer, Parkuhren und andere Dinge, die Fahrer gut gebrauchen können. „Die stecken nun alle in den Päckchen.“ Erstmals ist auch der Arbeitgeber von Sommerfeld, Paatzsch und Kühn im Boot. „Als mein Chef Andreas Haschke von der Aktion gehört hat, war er rundum begeistert“, berichtet der Initiator, „er und weitere Kräfte aus der CTHS-Verwaltung haben mehr als 400 Euro gespendet“.

Ziel: Rastplätze zwischen Radefeld, Schkeuditz und Bad Dürrenberg

Am frühen zweiten Weihnachtstag werden nun Rastplätze zwischen Radefeld, Schkeuditz und Bad Dürrenberg angefahren. Ist die Fahrerkabine noch verdunkelt, legen die Drei die Geschenke auf den untersten Tritt. Viele schlafen noch. In Radefeld hat einer über Nacht die Motorklappe geöffnet und darunter gewaschene Klamotten aufgehängt. Ein paar Fernfahrer sind jedoch schon wach. Auch wenn die Kommunikation wegen der Sprachbarrieren häufig begrenzt ist, sehen die drei Helfer, dass ihre Initiative auf große Dankbarkeit stößt. Die Fahrer kommen aus osteuropäischen Ländern wie der Ukraine, Bulgarien, Polen, Rumänien.

Mehrfach steigen Nicole Paatzsch Tränen in die Augen. „Diese Leute wären liebend gern zuhause bei ihren Familien. Da sind zweieinhalb Stunden fürs Geschenke-Austeilen doch lächerlich. Wir möchten ein Zeichen setzen, dass wir ihre Arbeit schätzen.“

80.000 Lkw-Fahrer fehlen – mindestens

Der Mangel an Lkw-Fahrkräften ist schon seit vielen Jahren eine Bedrohung für die deutsche Wirtschaft, verschärft sich seit Corona jedoch aufgrund des hohen Wachstums in der Logistikbranche weiter. Der Bundesverband Spedition und Logistik (DSLV) sowie der Bundesverband Güterverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) schätzen, dass bundesweit mindestens 80.000 Fahrer fehlen. Stellenweise müssten Transportaufträge abgewiesen werden. Die Verbände warnen vor einem Kollaps.

Hier schläft der Fahrer wohl noch: Nicole Paatzsch hinterlässt die Weihnachtsüberraschung am untersten Tritt des Lkw. © Quelle: Dirk Knofe

In der dramatischen Situation sind es viele Fahrerinnen und Fahrer aus dem Ausland, die – meist bei schlechter Bezahlung – Transporte übernehmen. Die 40-Tonner sind vor allem mit gekühlten Lebensmitteln gefüllt. „Wenn es die Leute nicht gäbe, würde hier die Versorgung sehr schnell zusammenbrechen“, sagt Gilbert Kühn, „aber das ist vielen nicht bewusst“.

Im vergangenen Jahr hat ihn eine Begegnung stark berührt. Als er sich einem niederländischen Lkw mit rumänischem Sattelschlepper näherte, kletterten zwei Fahrer aus den Philippinen aus dem Fahrerhaus. „Erst waren sie zurückhaltend bis ängstlich, dann zeigten sie sich gerührt, dass jemand an sie denkt. Das ist für mich Weihnachten, wenn andere sich freuen.“

Weihnachtsessen vom Gaskocher

Auch diesmal gibt es viele kurze, aber herzliche Kontakte. Manche Fahrer haben ihre Partnerinnen mitgenommen auf die langen Reisen über den Asphalt, damit sie trotz der Arbeit über Weihnachten zusammen sein können. Das Ehepaar Trendarflov aus Moldawien hat sogar seinen kleinen Hund mit an Bord. Und ist ebenso dankbar für die Aufmerksamkeit der drei Deutschen wie Nikola aus Serbien, der ausschließlich Milch geladen hat. Oder wie die drei Männer aus Rumänien, die es sich auf der nun leeren Ladefläche gemütlich machen und auf dem Gaskocher Mittagessen zubereiten.

Oder eben wie Iosif Berei. Wenn alles gut läuft, kann er seine Familie in Rumänien am 29. und 30. Dezember sehen. Fest steht aber auch: An dem Tag, an dem alle Welt ins neue Jahr feiert, wird er wieder unterwegs sein.

Von Mark Daniel und Andreas Dunte