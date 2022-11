﻿Weihnachtsmarkt kontra Compact-Demo in Leipzig: Die dünne Linie zwischen Prosit und Protest

Compact-Demo in Leipzig: Gegendemonstranten verhindern Marsch der Rechten – so lief der Tag

Tausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden am Samstag in der Leipziger Innenstadt zu Demonstrationen erwartet. Die Rechten gingen unter dem Motto „Ami go home“ am Simsonplatz auf die Straße. Gegendemonstranten mobilisierten seit Tagen – durchaus mit Erfolg.