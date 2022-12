﻿Auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt ist Falschgeld im Umlauf

Auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt ist Falschgeld aufgetaucht. Unbekannte haben Anfang der Woche versucht, mit gefälschten 50-Euro-Scheinen zu bezahlen. Ein Händler erzählt, wie er die Fälschung erkannt hat.

Leipzig. So etwas ist Norbert Gögelein noch nie passiert: Der Grafiker aus Fürth bei Nürnberg verlässt seit 2014 in der Adventszeit seinen heimischen Schreibtisch, um in Leipzig auf dem Weihnachtsmarkt Punsch zu verkaufen. "Seit vier Jahren laufen am Abend alle Scheine beim Zählen durch ein Prüfgerät. Am Montagabend zählte ich wie immer nach Feierabend meine Tageseinnahmen. Der Scanner reklamierte dabei einen 50-Euro-Schein", erzählte der 66-Jährige, der bisher noch nie betrogen worden war. In diesem Jahr steht er auf dem Augustusplatz in der Nähe des Märchenwaldes.