﻿Besucher-Ansturm auf Leipzigs Weihnachtsmarkt – Pittiplatsch-Tassen sind ausverkauft

Zwei Mal in Folge musste der Leipziger Weihnachtsmarkt coronabedingt ausfallen. In diesem Jahr lockt das vorweihnachtliche Spektakel wieder Millionen Menschen in die Stadt. Auch die Hotels sind voll. Eine Verlängerung des Marktes kommt für die Stadt aber nicht in Frage.

Leipzig. Das vierte Adventswochenende steht bevor und damit neigt sich der Leipziger Weihnachtmarkt seinem Ende entgegen. Bis zum 23. Dezember läuft das vorweihnachtliche Treiben in der Innenstadt noch. Schon jetzt haben ungefähr zwei Millionen Menschen den Weihnachtsmarkt in der Innenstadt besucht. Laut Marktamtsleiter Walter Ebert eine gute Bilanz – die aber noch vorläufig ist, weil das erfahrungsgemäß besuchsstarke letzte Adventswochenende mit verkaufsoffenem Sonntag noch bevorsteht.

Zwar wird der Rekordwert von 2,5 Millionen Besucherinnen und Besuchern von 2019 wohl in diesem Jahr nicht erreicht – doch man sei "sehr stolz und zufrieden" mit den bisherigen Zahlen, so Ebert. Angesichts der gegenwärtigen Krisen und Inflation sowie der schwierigen Personalsituation seien die Besuchszahlen sehr gut, so der Marktamtsleiter. Das erste Adventswochenende sei das bisher stärkste gewesen. "Das war wirklich überragend, es waren unglaublich viele Menschen auf dem Weihnachtsmarkt", so Ebert.

Am vierten Adventswochenende erhoffe man sich einen ähnlich großen Besucheransturm. Wie schon in den vergangenen Jahren waren die Samstage die besucherstärksten Tage, aber auch freitagabends und sonntags fand viel Publikum den Weg in die Innenstadt. Endgültige Besucherzahlen werden laut Marktamt erst im Januar vorliegen.

Vor allem an den Wochenenden herrscht Trubel auf dem Weihnachtsmarkt in Leipzig. © Quelle: Andre Kempner

Kinderpunschtassen seit einer Woche ausverkauft

Die Händlerinnen und Händler waren größtenteils zufrieden – zumindest hätten viele Standbetreiber eine positive Rückmeldung gegeben, berichtet Walter Ebert. "Natürlich gibt es da auch große Unterschiede. Die Preise für Glühwein sind gestiegen. Der eine oder andere trinkt dann sicherlich einen Glühwein weniger als sonst", so der Marktamtsleiter. Das Konsumverhalten sei seiner Einschätzung nach insgesamt etwas zurückgegangen.

Die Kinderpunschtassen waren allerdings so gefragt wie in den Jahren zuvor. Bereits seit einer Woche sind die Becher ausverkauft – sowohl auf dem Weihnachtsmarkt als auch online. Insgesamt 35.000 Kinderpunschtassen, in diesem Jahr mit Pittiplatsch-Motiv, standen zur Verfügung, davon waren 15.000 auf dem Markt im Umlauf. Die gute Nachricht: Es wird die beliebten Tassen auch im nächsten Jahr wieder geben. Schon ab Januar werde an ersten Entwürfen für das neue Motiv gearbeitet, verrät Ebert.

Der Weihnachtsmarkt hat auch wieder viele Touristinnen und Touristen angezogen. Die Hotels in der Stadt waren gut besucht und auch Restaurants hätten in der Adventszeit bisher hohe Besuchszahlen verzeichnet, so Ebert. In diesem Jahr habe es auffällig viele kurzfristige Buchung in den Hotels gegeben – möglicherweise auch eine Folge der Corona-Erfahrungen. Im vergangenen Jahr war der Leipziger Weihnachtsmarkt erst wenige Tage vor Beginn abgesagt worden.

Kein Weihnachtsmarkt nach Heiligabend

Das jetzt bevorstehende vierte Adventswochenende könnte – gerade in Kombination mit dem verkaufsoffenen Sonntag – noch einmal viele Menschen in die City locken. Am 23. Dezember ist dann der letzte Weihnachtsmarkt-Tag vor dem Alten Rathaus, die anderen Stände schließen bereits einen Tag früher.

Über die Weihnachtsfeiertage hinaus zu öffnen, so wie in Magdeburg oder Halle, komme in Leipzig nicht infrage, betonte Ebert. „Das lehnen alle Beteiligten strikt ab“, sagt er. Die rund 3000 Menschen, die für vier Wochen auf dem Weihnachtsmarkt arbeiten, wollen dann das was alle wollen: die Feiertage genießen.