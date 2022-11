﻿Aufbau im Gange: Die ersten Buden für den Weihnachtsmarkt stehen

Am 22. November startet der Weihnachtsmarkt nach zwei Jahren Pause wieder in der Leipziger Innenstadt. Die ersten Buden werden jetzt am Markt aufgebaut. Was folgt als nächstes?

