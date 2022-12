﻿Vegan und Vegetarisch: Das bietet der Leipziger Weihnachtsmarkt

Kann die Maske in Bus und Bahn weg? Das war der Freitag in Leipzig

In Leipzig in die S-Bahn mit Maske einsteigen, in Halle ohne wieder aussteigen: Diese kuriose Praxis können Pendler zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt seit Ende dieser Woche erleben. Der Flickenteppich bei den verbliebenen Corona-Regeln ist da. Ob das alles sinnvoll ist, darüber gehen die Meinungen auseinander.