﻿Lange erwartet: So freut sich Leipzig über den Weihnachtsmarkt

Leipzig. Endlich ist es wieder so weit. Das dachten sich am Dienstag, noch vor der offiziellen Eröffnung des Leipziger Weihnachtsmarktes, schon die Besucher und Besucherinnen in der Innenstadt. Nach und nach öffneten die Hütten auf dem Markt, aber auch auf dem Augustusplatz und der Grimmaischen Straße roch es schon nach heißen Mandeln, frischer Bratwurst und würzigem Glühwein.

Julia Graf sucht eine der Kindertassen. © Quelle: Vanessa Gregor

Einige flanierten nur zufällig zwischen den langen Reihen der Hütten hindurch, andere hatten ein Ziel, wie beispielsweise Julia Graf. "Ich bin hier auf dem Weihnachtsmarkt, weil ich gerne eine dieser begehrten Kindertassen abstauben möchte", erklärt sie. Die sei allerdings nicht für sie, sondern ihre Mutter gedacht.

Philipp Holenstein hat das Feeling vermisst. © Quelle: Vanessa Gregor

Die Kindertasse wünscht sich auch Philipp Holenstein aus Bad Dürrenberg. "Wir sind hier, weil wir einfach den Leipziger Weihnachtsmarkt letztes Jahr nicht zelebrieren konnten und im Weihnachtsmarktfieber sind. Und unter anderem auch, weil wir die schöne Tasse haben wollen", erklärt der 24-Jährige.

Norina Möller ist mit ihrer Familie auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs. © Quelle: Vanessa Gregor

Norina Möller ist mit ihrem Mann und den beiden Kindern am Dienstag schon früh vor der Leipziger Oper, im Märchenland unterwegs. "Tatsächlich sind wir hier, weil die Betreuung für unseren Sohn ausgefallen ist. Wir sind ganz froh, dass der Weihnachtsmarkt schon auf hat und das es noch nicht so voll ist. Jetzt suchen wir erstmal etwas Essbares für den Kleinen. Der ist erstaunlich unbeeindruckt."

Bernd Köpke war eher zufällig schon an Tag eins auf dem Weihnachtsmarkt. © Quelle: Vanessa Gregor

Eher zufällig treibt es das Ehepaar Köpke bereits am Dienstag auf den Weihnachtsmarkt. Der 66-jährige Bernd Köpke hatte einen Termin in der Stadt. "Daher ist es echt Zufall, das wir ausgerechnet schon heute hier sind. Aber es ist schön. Generell gehen wir aber auch ein oder zweimal im Jahr auf den Weihnachtsmarkt, da ist einfach die Atmosphäre."

Nicola Ryder ist ein Fan von Weihnachtsmärkten. © Quelle: Vanessa Gregor

Die Atmosphäre ist es auch, die Nicola Ryder in den vergangenen zwei Jahren vermisst hat. Die Irin arbeitet in der Innenstadt und hat das bunte Treiben vermisst. "Ich bin ein großer Fan von Weihnachtsmärkten", sagt sie und ist daher auch schon eine Runde unterwegs. "Das hat mir schon sehr gefehlt. Einfach die Stimmung, das fröhliche Gefühl in den Menschen. Der Winter ist so eine dunkle Jahreszeit."

