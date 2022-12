﻿Glücklich, wieder hier zu sein: Fünf spannende Gesichter des Leipziger Weihnachtsmarkts

Nach zwei Jahren Corona-Pause herrscht dichtes Gedränge auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt. Viele Menschen zieht es in den Märchenwald, zur Weihnachtsmann-Sprechstunde oder zum historischen Karussell. Wir haben hinter die Kulissen geschaut: Fünf spannende Gesichter des Weihnachtsmarkts.

Der Weihnachtsmarkt Leipzig ist der zweitälteste in Deutschland. 300 Händlerinnen und Händler laden bis zum 23. Dezember zum Shoppen und Verweilen ein.

Leipzig. Der Leipziger Weihnachtsmarkt lädt nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder zum Verweilen, Schlendern und Schlemmen ein. 300 Händlerinnen und Händler sorgen für geselliges Beisammensein, vergnügliche Stunden und große Kinderaugen im Märchenwald. Wir haben mit einigen von ihnen gesprochen.

Elke Herschel (85) aus dem Märchenwald

Elke Herschel und ihr Sandmännchen, das in diesem Jahr neu dazu gekommen ist. © Quelle: Regina Katzer

Elke Herschel gehört mit 85 Jahren zu den Urgesteinen des Leipziger Weihnachtsmarktes. "Ich modelliere seit 44 Jahren den Märchenwald und es macht mir immer noch Spaß", sagt die Leipzigerin mit Stolz in der Stimme. Alle Jahre wieder kreiert die ausgebildete Grafikerin neue Figuren und Tiere, die seit 2013 auf dem Augustusplatz gezeigt werden.

Zuerst zeichnet sie Skizzen auf Papier und später sitzt die Rentnerin schnitzend auf dem kleinen Balkon ihrer Wohnung, um den Styroporblöcken Leben einzuhauchen. Im vergangenen Jahr sorgte die Sandmännchen-Tasse auf dem Weihnachtsmarkt für einen großen Ansturm – 2022 steht der kleine Mann mit der roten Zipfelmütze und dem Traumsand-Säckchen zum näheren Betrachten im Märchenwald von Schöpferin Elke Herschel.

Die Arbeit halte sie jung, erzählt die Rentnerin. Ohne Herzblut und Leidenschaft wäre das alles nicht möglich gewesen. Und ohne sportliche Betätigung auch nicht „Ein Mal wöchentlich trainiere ich 30 Minuten an Geräten und anschließend mache ich Gymnastik“, verrät die Ü-80-Jährige, die auch gerne mit ehemaligen Kolleginnen Kaffee trinken geht. „Ich bin dankbar für alles, was ich noch leisten kann“, verabschiedet sie sich und dreht noch eine Runde im Märchenwald. Vorbei am sprechenden Baum und dem Gebrüll der Bremer Stadtmusikanten.

Glaswaren-Händler Christoph Arnold (60)

Christoph Arnold aus Gößnitz steht seit 29 Jahren auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt. © Quelle: Regina Katzer

Wer mundgeblasene und handbemalte Weihnachtskugeln für seinen Baum sucht, der schaut bei Christoph Arnold vorbei. In diesem Jahr gehe der Baumbehang "Fastfood" in Form von Burgern, Kartoffeln und Pommes weg wie warme Semmeln. Seit 29 Jahren steht der 60-Jährige aus Gößnitz bei Altenburg auf dem Weihnachtsmarkt.

„Ich brauche eine Woche zum Aufbau meines Standes mit tausenden Artikeln“, sagt der Händler, der schon als Schüler auf Märkten Glaswaren verkauft hat, um sich „ein paar Pfennige“ zu verdienen. „Später bin ich mit meinem Trabi und einem Klapptisch am Wochenende unterwegs gewesen“, erinnert sich der gelernte Elektriker. Seine erste „Bretterbude“ auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt zimmerte sich der Thüringer vor 29 Jahren zusammen.

Als seine beiden Kinder studierten, hätten sie auch mit angepackt. „Die letzten zwölf Jahre hat die Familie den Laden gerockt. Heute finde ich kaum noch zuverlässige Helfer“, klagt Arnold. Mit seiner derzeitigen Aushilfe Jenny, eine Bio-Chemie-Studentin, hat er mal wieder ein Glückslos gezogen: Sie sei „Weltklasse“, sagt er und nickt anerkennend.

Warum er jedes Jahr in der Adventszeit nach Leipzig kommt, liege auch daran, dass die Zusammenarbeit mit dem Marktamt der Stadt Leipzig so gut sei. „Hast du eine Anfrage, bekommst du eine klare Ansage“, so Arnold.

Christian Felber (56) ist Betreiber des Etagenkarussells

Christian Felber aus Bayern betreibt seit 1993 das nostalgische Etagenkarussell auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt. © Quelle: Regina Katzer

Seit 1993 gehört das nostalgische Etagenkarussell von Schausteller Christian Felber zu den größten Attraktionen des Weihnachtsmarktes bei Alt und Jung. "Hier wurden auch schon viele Filme gedreht, beispielsweise mit Schauspieler Fred Delmare. Allerdings sperre ich hier nichts stundenlang ab. Das Karussell muss laufen. Es ist mein Geschäft und das bleibt nicht stehen", betont der Unternehmer.

Besonders beliebt sind die Pferdchen, die sich rauf und runter bewegen. Das Ambiente locke auch viele Influencer an, die sich auf den Treppen für ein gutes Foto räkeln. Als das historische Karussell vor 13 Jahren durch einen Brand komplett zerstört wurde, war das ein großer Schock für den Betreiber, seine Familie und auch die Leipziger.

„Wir hatten Glück im Unglück. Der Mann, der das alte Karussell gebaut hatte, konnte auf Abdrücke von den Holzfiguren zurückgreifen. Die hatte er heimlich gemacht und so konnte das Karussell nachgebildet werden“, erzählt der Bayer. Die Corona-Zeit habe er mit vielen Renovierungsarbeiten überstanden, erklärt der gelernte Lackierer aus München. Auch die Söhne (25 und 28 Jahre) sind in den Familienbetrieb mit insgesamt 14 Geschäften eingestiegen. „Ich habe ihnen gesagt, hier lernt ihr alles. Von der Elektrik über die Lackierung bis zum Schweißen“, sagt der zweifache Großvater, der das Unternehmen bereits in der fünften Generation führt.

Die Schmalzbäckerei von Heiko Fischer (55) und Familie

Die Familie Fischer (Cousin Marcus und das Ehepaar Silke und Heiko Fischer v.l.) feiern im nächsten Jahr hundertjähriges Firmenjubiläum. © Quelle: Regina Katzer

Die Kräppelchen aus der Schmalzbäckerei Fischer gehören zum Leipziger Weihnachtsmarkt wie der Dresdner Stollen zum Striezelmarkt. Stammgäste werden mit der Hand begrüßt und manchmal wandern auch kleine Geschenke über den Tresen.

Heiko Fischer führt das Geschäft in der dritten Generation – gemeinsam mit Ehefrau Silke und Cousin Marcus. Über das Rezept der Kräppelchen von Oma Wildenhain hüllt sich der 55-Jährige in Schweigen. „Wir freuen uns alle, hier zu sein, weil wir es überlebt haben“, sagt der Chef mit Blick auf die Pandemie, die kein Geschäftstreiben erlaubte. „Mein Vater hat drei Währungsunionen erlebt und gemeistert. Für uns war Corona echt hart und die Finanzhilfen vom Staat nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, meint Fischer.

Die Schmalzbäckerei von Kurt Wildenhain, Heiko Fischers Opa, auf dem Markt 1949 © Quelle: Privat

„Jetzt geben die Leute das Geld mit vollen Händen aus und gönnen sich alles. Aber wer weiß, wie es nächstes Jahr aussieht“, gibt der gelernte Koch zu bedenken. Mit seiner Frau absolvierte er in den Achtzigerjahren die Berufsschule, wo sich beide lieben lernten. Verheiratet sind sie seit 33 Jahren.

Zu einer Eheanbahnung kam es auch in einer Schlange vor ihrem Stand: „Ein Pärchen hat sich beim Warten kennengelernt und später habt es sogar geheiratet“, lacht die 55-Jährige. Wenn das Paar in ein paar Jahren in den Ruhestand geht, wird der 39-jährige Cousin Marcus das Geschäft übernehmen.

Der Weihnachtsmann vom Leipziger Weihnachtsmarkt

Der Alte mit dem Rauschebart lädt donnerstags und freitags von 16 bis 16.45 Uhr zur Weihnachtsmannsprechstunde auf dem Markt. © Quelle: Regina Katzer

"Heute kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben...": Wenn er sich auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt ankündigt, stehen Eltern und Großeltern mit ihren Jüngsten gebannt und voller Vorfreude vor der Marktbühne, um ihn von Weitem zu betrachten oder mit ihm gemeinsam zu singen.

Der Alte mit dem weißen Rauschebart und dem roten Mantel kommt seit vielen Jahren mit der Dampflok nach Leipzig gefahren, um den Kindern in seiner Sprechstunde donnerstags und freitags von 16 bis 16.45 Uhr ein offenes Ohr zu schenken, kleine Geschenke zu überreichen und Weihnachtslieder zu trällern.

Das Pensum des Weihnachtsmannes, dessen Identität von den Mitarbeitern des Marktamtes streng geheim gehalten wird, ist groß: „Deshalb muss ich mich fit halten und gesund ernähren“, verrät Santa Claus hinter den Kulissen.

Mit tiefer Stimme erzählt er, dass er viele Helfer an seiner Seite habe: Den Sack mit den Süßigkeiten packen seine fleißigen Wichtelmänner; und auch Frau Holle nehme sich Zeit, um beim Basteln der kleinen Überraschungen mitzuhelfen.

Und was wünschen sich die Kinder in der heutigen Zeit? Ein Einhorn, das fliegen kann oder ganz irdische Wünsche wie einen Roller und ein Fahrrad. Seine Botschaft an die Eltern und ihre Kinder ist klar: Habt euch lieb und genießt die gemeinsame Zeit!

