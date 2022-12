Weihnachtsmarkt erfolgreich, aber ohne Verlängerung

Noch wenige Tage bis Weihnachten - der Leipziger Weihnachtsmarkt geht ins Finale. Händlerinnen und Händler zeigen sich schon jetzt zufrieden über ihre Geschäfte in den vergangenen drei Wochen. Warum eine Verlängerung des Marktes dennoch nicht infrage kommt. Das war der Freitag in Leipzig.

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

das vierte Adventswochenende beginnt und damit geht der Leipziger Weihnachtmarkt in sein Finale für 2022. Waren Sie schon Glühwein trinken und Bratapfel essen? Noch bis zum 23. Dezember läuft das vorweihnachtliche Treiben in der Innenstadt. Eine erste Zwischenbilanz fällt positiv aus: Schon jetzt haben ungefähr zwei Millionen Menschen den Leipziger Weihnachtsmarkt besucht. Marktamtsleiter Walter Ebert ist zufrieden, betont aber: Das erfahrungsgemäß besuchsstarke letzte Adventswochenende mit verkaufsoffenem Sonntag steht noch bevor. Noch eine gute Nachricht also.

Zwar wird der Rekordwert von 2,5 Millionen Besucherinnen und Besuchern von 2019 in diesem Jahr wohl nicht erreicht – doch man sei „sehr stolz und zufrieden“ mit den bisherigen Zahlen, so Ebert. Angesichts der gegenwärtigen Krisen und Inflation sowie der schwierigen Personalsituation seien die Besuchszahlen sehr gut.

Das erste Mal nach Corona kann der Leipziger Weihnachtsmarkt wieder stattfinden und lockte bereits rund zwei Millionen Besucherinnen und Besucher an. © Quelle: Andre Kempner

Ein Wehrmutstropfen für alle Fans der beliebten Glühweintassen: Die Kinderpunschtassen waren so gefragt wie in den Jahren zuvor. Bereits seit einer Woche sind die Becher ausverkauft – sowohl auf dem Weihnachtsmarkt als auch online. Insgesamt 35.000 Kinderpunschtassen, in diesem Jahr mit Pittiplatsch-Motiv, standen zur Verfügung, davon waren 15.000 auf dem Markt im Umlauf. Noch eine gute Nachricht: Es wird die beliebten Tassen auch im nächsten Jahr wieder geben. Schon ab Januar werde an ersten Entwürfen für das neue Motiv gearbeitet.

Übrigens: Über die Weihnachtsfeiertage hinaus zu öffnen, so wie dies in Magdeburg oder auch in Halle mittlerweile üblich ist, komme in Leipzig nicht infrage, betonte Walter Ebert. Der Weihnachtsmarkt bleibe Weihnachtsmarkt und werde nicht zum nachweihnachtlichen Wintermarkt. Denn so eine Verlängerung würden alle Beteiligten strikt ablehnen, erklärte der Marktamtschef. Die rund 3000 Menschen, die für vier Wochen auf dem Weihnachtsmarkt arbeiten, wollen dann das, was alle wollen: die Feiertage genießen. Es sei ihnen von Herzen gegönnt!

Bild des Tages

Leonie (21) und Vincent (22) aus Leipzig nutzten am Freitag die klirrenden Temperaturen, um auf dem Bassin im Clara-Zetkin-Park auf Schlittschuhen einige Runden zu drehen. © Quelle: Christian Modla

Leipzig friert ein: Erste Schlittschuhläufer im Park gesichtet. Das frostige Winterwetter sorgt bei Eislaufbegeisterten für positive Energien. Die ersten Schlittschuhläufer tummelten sich am Freitag auf dem Bassin im Clara-Zetkin-Park. Der Freizeitspaß ist nicht ganz ungefährlich. Was es zu beachten gibt, lesen Sie hier.

Fünf Lese-Empfehlungen für Sie

Zitat des Tages

Wenn die Frauen den Titel holen, wäre das mein erster. Da wäre ich sehr dankbar – und drücke natürlich die Daumen. Max Eberl, seit 1. Dezember Geschäftsführer Sport bei RB Leipzig, zum Thema Frauenfußball bei RB Leipzig.

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Erzgebirgische Bergparade zieht durch die Innenstadt. Die beliebte Weihnachtstradition der Bergparade kehrt nach vier Jahren Pause nach Leipzig zurück. Ihre Rückkehr wird Nach vier Jahren Pause:zieht durch die Innenstadt. Die beliebte Weihnachtstradition der Bergparade kehrt nach vier Jahren Pause nach Leipzig zurück. Ihre Rückkehr wird morgen Nachmittag mit einem großen Umzug und einem Abschlusskonzert in der Innenstadt gefeiert.

Schola Cantorum: Traditionelles Weihnachtsliedersingen: Am Samstag um 19 Uhr lädt der Mädchen- und Frauenchor der Schola Cantorum Leipzig zum traditionellen Weihnachtsliedersingen in die Peterskirche ein. Zu hören sind Werke von Zoltán Kodály, Henry Purcell, Benjamin Britten sowie traditionelle europäische und internationale Weihnachtslieder. Karten sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Matthias Reim in der Arena Leipzig: Fans des deutschen Rock-Pop-Schlagers können am Samstagabend ab 20 Uhr in der Quarterback Immobilien Arena Leipzig mit Matthias Reim einen ihrer Stars feiern. Das Konzert ist noch nicht ausverkauft.

Ich wünsche Ihnen einen guten Abend,

Ihre Ina Schwarzbrunn, Chefin vom Dienst

Zum Schluss noch eine ganz besondere Leseempfehlung für Sie:

19.000 Kundinnen und Kunden versorgt die Leipziger Tafel monatlich mit Lebensmitteln. LVZ-Chefredakteurin Hannah Suppa half heute im Rahmen der Aktion „Licht im Advent“ bei einer Lebensmittel-Ausgabe mit und machte sich ein Bild von der Arbeit des Tafel-Teams.