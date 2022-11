﻿LVZ-Glühweintest 2022: Die Sieger stehen fest

Die Sieger und Platzierten im LVZ-Glühweintest 2022 stehen fest. Am Freitag übergibt LVZ-Chefredakteurin Hannah Suppa die Siegerplakette an einen Stammgast auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt, der aber noch nie unter den Gewinnern war. Hier die Liste der Top 10.

Leipzig. Den besten Glühwein des Leipziger Weihnachtsmarktes gibt's dieses Jahr beim Weingut Keth aus der Pfalz, das seinen Stand am Markt/Ecke Katharinenstraße hat. Der rote Glühwein von Keth schmeckte sowohl der LVZ-Leserjury als auch der Fachjury und den Online-Votern – und schaffte es damit in der Gesamtrechnung auf Platz 1. Die Siegerplakette wird am Freitag 12 Uhr von LVZ-Chefredakteurin Hannah Suppa übergeben.

LVZ-Glühweintest auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt 2022. © Quelle: Andre Kempner

Zweiter Platz für Südtiroler Stand vorm Alten Rathaus

Den zweiten Platz holte sich der Südtiroler Stand vorm Alten Rathaus, ebenfalls mit seinem roten Glühwein. In diesem Fall gaben die Stimmen der Fachjury den Ausschlag für das Gesamtergebnis. Willi Wenin und Thomas Kröll von der WITO GmbH sind seit 2001 alljährlich in Leipzig und bestätigten ihren stabilen Platz im Spitzenfeld der Glühwein-Anbieter, denn die Publikumslieblinge waren bereits 2015 LVZ-Glühweintest-Sieger und 2019, beim letzten Weihnachtsmarkt vor Corona, Dritte.

Dritter Platz für Neuling auf dem Weihnachtsmarkt

Den dritten Platz holte sich diesmal ein Neuling auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt: Julia Tärrer mit ihrem "Plauderstübchen" auf dem Augustusplatz. Sie überzeugte mit ihrem weißen Glühwein.

Insgesamt waren die Tester zwei Tage lang unterwegs und besuchten 41 Glühweinstände in allen Bereichen des Leipziger Weihnachtsmarktes. Die Händler konnten selbst entscheiden, mit welcher Sorte sie ins Rennen gehen wollten. Am Mittwoch war die LVZ-Leserjury im Einsatz und sorgte für die Vorauswahl der zehn Finalisten. Am Donnerstag wurden diese "Top Ten" dann von einer Fachjury aufgesucht und bewertet. "Die besten zehn Glühweine kann man guten Gewissens alle durchprobieren. Es sind viele Winzer dabei mit einer großen Auswahl von Rot, Weiß und Rosé bis Punsch. Da findet jeder etwas für seinen Geschmack in hervorragender Qualität", so Marktamtsleiter Walter Ebert.

Online-Voting fließt ins Gesamtergebnis ein

Auch die Online-User konnten einen Tag lang ihre Stimme abgeben, ihr Urteil floss zu einem Drittel ins Gesamtergebnis ein. Dabei gab es deutliche Einigkeit zwischen LVZ-Lesern, Fachleuten und Online-Usern: Bei zwei der „Top 3“ stimmten sie überein. Die Reihenfolge der Top 10 wurde aber durch das Online-Voting neu gemischt. Einige wenige Anbieter wollten nicht am Wettbewerb teilnehmen.

Und hier das Ergebnis aus Jury- und Onlinevoting:

1. Weingut Keth, Markt – roter Glühwein

2. WITO GmbH, Markt – roter Glühwein

3. Plauderstübchen Julia Tärrer, Augustusplatz – weißer Glühwein

4. Kelterei Manufaktur Oese, Petersstraße – weißer Glühwein

5. Weinstube Zur Höll, Markt – roter Glühwein

6. Heureka Mittelaltermarkt, Naschmarkt – roter Glühwein

7. Café Stein, Salzgäßchen – weißer Glühwein

8. Walter Hecht, Augustusplatz – Rosé

9. Schaustellerbetrieb Sarah Sehning, Augustusplatz – roter Glühwein

10. Fairgourmet, Markt – Holunder-Kirsch-Punsch

