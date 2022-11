Die Linken-Fraktion im Leipziger Stadtrat kritisiert, dass Weihnachtsmarktbuden das Blindenleitsystem in der Innenstadt teilweise blockieren. Dafür erntet sie auch Unverständnis – von Betroffenen.

Leipzig. Verkaufsstände, Glühweinbuden und massenweise Menschen: In den nächsten Wochen wird der Leipziger Weihnachtsmarkt große Teile der Innenstadt in Beschlag nehmen. Worauf sich viele Menschen besonders nach den coronabedingten Ausfällen in den vergangenen zwei Jahren freuen, stellt für blinde und sehbehinderte Menschen eine große Herausforderung dar. Die vielen Besucherinnen und Besucher sowie Hindernisse auf den Wegen schränken die Barrierefreiheit in der City ein.