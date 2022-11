Ob moderne Glühweinerhitzer, Tausende Leuchtdioden oder kürzere Illuminationszeiten – auch der Leipziger Weihnachtsmarkt will in diesem Jahr Energie sparen. Anders als am City-Ring soll sich am Adventsflair aber nichts ändern, zumal eine große Ausnahme auf dem Markt steht.

