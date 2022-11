Leipzigs neue Weihnachtstanne kommt aus Tannenbergsthal

Am Mittwoch wird im sächsischen Vogtland eine 22 Meter hohe Tanne gefällt. Der Baum wird in diesem Jahr auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt als Fixpunkt benötigt und soll ab Freitag in festlichem Gewand zu sehen sein.

Leipzig. Die Messestadt hat ihren diesjährigen Weihnachtsbaum gefunden: 22 Meter hoch, 50 Jahre alt und etwa sieben Tonnen schwer ist jene Tanne, die ab kommenden Freitag auf dem Markt als zentraler Fixpunkt der Vorweihnachtszeit bereitstehenden wird. Wie bereits acht seiner Vorgänger stammt auch dieser Baum aus dem sächsischen Vogtland. Laut zuständigem Marktamt gehört das Gehölz bisher einem Privatbesitzer aus dem quasi prädestinierten Örtchen Tannenbergsthal im Vogtlandkreis.

„Der Baum, der an seinem bisherigen Standort die umliegende Bebauung bei weitem überragt, hätte aus Sicherheits- und Altersgründen ohnehin gefällt werden müssen. Nach mehreren Stürmen weist er bereits eine Schieflage durch Schäden an den Wurzeln auf und droht umzustürzen. So kommt er ein letztes Mal als großer Weihnachtsbaum zu Ehren“, hieß es dazu am Dienstag aus dem Leipziger Marktamt.

Noch steht das Gehölz in natürlicher Umgebung im Vogtland. © Quelle: Jacob GmbH & Co. KG

Am Mittwoch soll die neue Leipziger Weihnachtstanne in ihrer natürlichen Umgebung gefällt werden. Einen Tag später wird das Gehölz fachgerecht und mit Hilfe der Branddirektion Leipzig auf dem Markt aufgestellt. Dabei werden etwa 3,50 Meter des Baumstammes in die sogenannte Baumhülse auf dem Areal eingelassen, so dass die Tanne Ende „nur“ noch 18 Meter in die Höhe ragen wird.

Geschmückt mit Kugeln und LEDs

Am Freitag soll die Dekoration beginnen – mit 300 roten und goldenen Kugeln sowie 3000 Lichtern. „Für die Beleuchtung sorgt energiesparende und damit umweltschonende LED-Technik, so dass die Energiekosten sich über die gesamte Laufzeit von sechs Wochen auf nur rund 500 Euro belaufen“ heißt es aus dem Marktamt. In der ersten Januarwoche soll die Dekoration abgebaut und die Vogtländer Tanne anschließend zu Nutzholz verarbeitet werden, heißt es.

Der Leipziger Weihnachtsmarkt wird in diesem Jahr am 22. November eröffnet. Rund 300 Buden mit Händlern und Gastronomen werden nach zwei Jahren pandemiebedingter Auszeit erstmals wieder über die gesamte Innenstadt verteilt vorweihnachtliche (Gaumen-)Freuden präsentieren. Dabei soll auch die City in gewohnter Weise in hellem Festlicht erstrahlen. Wie es zuletzt auf LVZ-Nachfrage hieß, sei inzwischen auch nahezu der gesamt Weihnachtsmarkt auf LED-Technik umgerüstet worden. Insgesamt erhoffen sich Verantwortlichen so auch einen gegenüber dem letzten regulären Adventstreiben in 2019 „spürbar reduzierten Verbrauch“.