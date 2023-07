Trinken, Fachsimpeln, Live-Musik: Leipziger Weinfest lädt in die Innenstadt

Leipzig. Wie in der Toskana sei es gewesen. Traumhafte Stimmung, bestes Wetter, viele Menschen beisammen – für Marktamtsleiter Walter Ebert war die Eröffnung des Weinfests am Mittwoch ein Erfolg. Das Event in der Leipziger Innenstadt läuft noch bis zum 9. Juli.

Bis dahin können Gäste täglich auf dem Markt in Begleitung von Live-Musik Wein verkosten. 25 Stände aus unterschiedlichsten Anbaugebieten sind vertreten. Die Anbieter kommen aus Leipzig und Gegend wie zum Beispiel der Saale-Unstrut-Region. Aber auch Weingüter aus Tirol, Ungarn, Österreich und Frankreich sind vertreten. Die Leipziger Kybarth & Weiß warten mit Cidre auf, außerdem gibt es erstmals auch Weine aus dem Beaujolais.

Leipziger Weinfest: Bodenständiges Fachsimpeln

„Die familiäre Atmosphäre ist das, was das Leipziger Weinfest so besonders macht und von all denen in der Region unterscheidet“, sagt der Leiter des Marktamts. Nach zwei Tagen Weinfest wirkt er sehr zufrieden, es laufe gut. Besucherzahlen kann er noch nicht nennen. Aber ihn freue, dass die Stimmung auch dieses Jahr so besonders sei.

Die Leute kämen miteinander ins Gespräch und auch die Vertreter der Weingüter nehmen sich viel Zeit. Es werde gefachsimpelt, zusammen getrunken und sich über die unterschiedlichen Weine ausgetauscht – Lage, Anbauregion oder Besonderheiten eines Jahrgangs. Zur Eröffnung mischte sich auch die sächsische Weinkönigin Sabrina Papperitz unters Volk. Trotzdem ist es laut Ebert eine bodenständige Veranstaltung mit viel Stammklientel.

Die „Coolen Socken“ spielen auf dem Markt zum Weinfest. © Quelle: Wolfgang Sens

Anders als zunächst geplant sind doch alle Stände auf dem Markt vertreten. Vor dem Fest hatte das Marktamt angekündigt, das Weinfest würde sich noch Richtung Petersstraße vergrößern. Nach einigen Absagen sei es dazu allerdings nicht gekommen, so Ebert.

Auf dem Markt gibt es jeden Abend Live-Musik

Live-Musik gibt es dafür jeden Abend. Walter Ebert freut sich besonders auf diesen Samstag. „Ich glaube, die Chili Groove Mafia wird toll. Aber ihre Highlights machen sich die Leute natürlich selbst, indem sie sich treffen und Spaß haben.“

Das Weinfest öffnet bis zum 9. Juli jeden Tag um 12 Uhr. Den letzten Ausschank gibts um 23 Uhr. Während des Fests findet der Wochenmarkt auf dem Augustusplatz statt.

