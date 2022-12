Was macht einen guten Weihnachtssong aus? Die LVZ-Recherchen im Podcast

Corona-Pandemie: Infektionswelle stagniert – wenig Fälle in Kliniken

Wie viele Corona-Fälle gibt es aktuell in Sachsen? Wie viele Menschen sind bislang mit oder an dem Virus gestorben? Wir tragen jeden Tag die aktuellen Zahlen und Fakten aus Leipzig, Sachsen und Deutschland zum Ausmaß der Pandemie zusammen und haben diese in zwölf Grafiken aufbereitet.