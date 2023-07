Welcher ist Ihr Lieblingssee in Leipzig und Umgebung? Stimmen Sie jetzt ab!

Leipzig. Sommerzeit ist Badezeit: Nach der Arbeit springen viele Leipzigerinnen und Leipziger gerne zur Abkühlung in einen See oder genießen am Wochenende ihre Freizeit im Neuseenland. Wir wollten von Ihnen wissen, welcher Badespot in der Messestadt oder im Umland Ihre Nummer eins ist. Mehr als 20 Vorschläge sind bei uns eingegangen, viele wurden mehrfach genannt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jetzt sind alle Meldungen ausgezählt. Ab sofort können Sie an der finalen Abstimmung aus den zehn meistgenannten Kandidaten teilnehmen und so mitentscheiden, welches der beliebteste Badesee in Leipzig und Umgebung ist.

Voting: Welches ist Ihr Lieblingssee in und um Leipzig?

Unter den am meisten genannten Vorschlägen befinden sich folgende Gewässer in alphabetischer Reihenfolge:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die finale Abstimmung läuft bis Freitag, 7. Juli, 24 Uhr. Machen Sie mit und stimmen Sie für Ihren Favoriten!

LVZ