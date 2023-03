Bald wieder geöffnet: Sauna im Sportbad An der Elster in Leipzig. (Archivbild)

Wellness in Leipzig: Sauna im Sportbad an der Elster öffnet wieder

Leipzig. Wer in Leipzig vor dem ungemütlichen Aprilwetter fliehen möchte, findet bald auch in der Sauna im Sportbad an der Elster wieder eine Auszeit vom nassen Grau. Wie die Leipziger Sportbäder am Dienstag mitteilten, soll die Anlage an der Antonienstraße in Plagwitz Ende März ihren Betrieb wiederaufnehmen.

Sauna in Leipzig wegen Energiesparmaßnahmen geschlossen

Um im Zuge der Energiekrise, hatte die Stadt die Anlage Ende September letzten Jahres geschlossen. Diese Maßnahme zahlt sich jetzt offenbar aus: „Wir haben die kommunalen Einsparziele in unseren Anlagen erreicht und können es nun vertreten, den Nachfragen unserer Besucher wieder gerecht zu werden“, sagt nun Martin Gräfe, Geschäftsführer der Leipziger Sportbäder.

Derzeit werden die Sauna und deren Heizanlage nach monatelanger Pause wieder für den Betrieb vorbereitet, heißt es in einer Mitteilung. Sobald die technischen Arbeiten abgeschlossen sind, dürfen Besucherinnen und Besucher wieder in der finnischen Sauna, der Biosauna und im Dampfbad entspannen.

Die Anlage soll Ende März wieder öffnen. Das genaue Datum will der Konzern demnächst auf seiner Website bekannt geben.