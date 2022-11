﻿Palmengartenwehr wird Kontrolle unterzogen – umliegende Gewässer für eine Woche gesperrt

Durch die Arbeiten am Palmengartenwehr sind die Weiße Elster, das Elster- und Pleißeflutbett, der Elstermühlgraben und Karl-Heine-Kanal sowie die Kleine Luppe gesperrt. Die Arbeiten beginnen am 7. November.

So sah es voriges Jahr aus, als mit der Reduzierung des Wasserspiegels begonnen wurde. Bis zu zehn Stunden dauert es, bis man mit den Wartungsarbeiten am Palmengartenwehr beginnen kann.

Leipzig. Der jährliche Check des über einhundert Jahre alten Palmengartenwehrs findet vom 7. bis zum 11. November statt. In dieser Zeit kann der Bereich des Elster- und Pleißeflutbettes, des Elstermühlgrabens und der Karl-Heine-Kanal nicht genutzt werden.

Bei der Kontrolle werden die einzelnen Bauteile überprüft. Dazu zählen die Ketten, die die 60 Tonnen schweren Verschlüsse heben können. Stückweise werden die zwei Wehrwalzen angehoben, bis der Wasserstand um zwei Meter absinkt. „Das nimmt etwa acht bis zehn Stunden in Anspruch“, erklärt ein Mitarbeiter der Landestalsperrenverwaltung.

Umliegende Gewässer sind gesperrt

Das Palmengartenwehr beeinflusst den Wasserstand in der Weißen Elster, im Elsterflutbett, Pleißeflutbett, Elstermühlgraben und Karl-Heine-Kanal. Auch der Zufluss zur Kleinen Luppe wird durch die Kontrolle für eine Woche unterbrochen.

Die zwei großen Walzen werden auf Korrosion untersucht. "Kleinere Reparaturen und Instandsetzungen werden durchgeführt", so die Landestalsperrenverwaltung. Wenn der Wasserspiegel schon einmal so niedrig ist, wird die Möglichkeit auch genutzt, um das Flussbett zu säubern. In der Vergangenheit wurden hier über und über mit Schlamm bedeckte Fahrräder, Absperrungen und weiterer Müll geborgen.

Hochwasserschutz und touristische Nutzung

„Das Palmengartenwehr ist eine wichtige Anlage für den Hochwasserschutz der Stadt“, beschreibt die Landestalsperrenverwaltung. „Durch das Anstauen wird außerdem der Elstermühlgraben und die Kleine Luppe mit Wasser versorgt.“ Dadurch wird auch ermöglicht, dass man hier mit dem Paddelboot Leipzig erkunden kann. Zwischen dem 7. und 11. November bleiben die Boote an Land. Beim Senken des Wasserstands entstehen hohe Fließgeschwindigkeiten.

Nach Abschluss der Kontrollen am 11. November wird das Wasser allmählich wieder ansteigen. Am Sonnabend, dem 12. November, wird der Wasserpegel am Abend wieder Normalstand erreicht haben. Dann können Touristen und Leipziger ihre Stadt wieder vom Wasser aus erkunden.

Von Juliane Staretzek