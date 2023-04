﻿Weniger Autospuren vorm Leipziger Hauptbahnhof – was Leser und User dazu sagen

Leipzig. Die an diesem Dienstag beginnenden Markierungsarbeiten vor dem Leipziger Hauptbahnhof bewegen Leser und User. Zu den Beiträgen „Stadt halbiert Zahl der Autofahrspuren am Hauptbahnhof“ und „Große Debatte über weniger Autospuren am Hauptbahnhof“ vom 5. April sowie „Weniger Autospuren am Leipziger Hauptbahnhof: Das sind die Details“ vom 6. April erreichten die Redaktion zahlreiche Meinungsäußerungen:

Erst die Alternativen in Angriff nehmen

Der vorläufige Gipfel einer irren, rein ideologisch getriebenen Verkehrspolitik der Stadtverwaltung. An dieser Stelle kommen zwei Bundesstraßen mit einer extrem hohen Anzahl an Fahrzeugen zusammen. Vor einer Reduzierung wäre es geboten, die Alternativen (Ausbau des Mittleren Rings und Ausbau des ÖPNV, insbesondere in den Stadtrandgebieten und im Umland) zunächst einmal in Angriff zu nehmen und nicht mit der schlichten und in der Praxis ja bereits widerlegten Behauptung, eine Ampelschaltung werde es schon richten, einfach Tatsachen zu schaffen. Jede Reduzierung hat in der Vergangenheit gezeigt, dass sofort Dauerstaus entstehen. Abhilfe zur Konfrontation zwischen Fußgängern und Radfahrern vorm Hauptbahnhof ließe sich dadurch schaffen, dass die Verwaltung ihre geradezu sture Blockade aufgibt und endlich den Fahrrad-Teil des bestehenden Geh- und Radweges vor dem Bahnhof auch deutlich als solchen farbig markiert.

Ein weiterer Affront ist das Ganze auch im Hinblick auf den angeblich ergebnisoffen geführten Dialog mit den Wirtschaftsverbänden, die mit fortgesetzter Ignoranz offen düpiert werden.

Sven Lotz, per E-Mail

Gibt es einen Plan für die Stoßzeiten?

„Dass Radfahrern mehr sicherer Raum gegeben wird, ist völlig berechtigt, sollte aber konzeptionell Hand und Fuß haben. Gerade im Bereich des Hauptbahnhofes/Höfe am Brühl kommt es heute schon in Stoßzeiten zu nervigen Staus und brenzligen Situationen – vor allem in Zeiten, wenn viele Touristen die Innenstadt besuchen (Weihnachtsmarkt). Gibt es da einen Plan? Hat da mal jemand drüber nachgedacht? Zumal im Winter, wenn das Rad eher stehen gelassen wird.“

Nell77le, via Instagram

Das sollte der Anfang für neuen Vorplatz sein

Es ist höchste Zeit, dass der Bahnhofvorplatz umgestaltet wird. Es war schon immer eine Farce, dass Leipzig seine mit dem Zug ankommenden Gäste mit einer sechsspurigen, lärmenden Autobahn begrüßt. Als Fußgängerin bin ich sehr ungern an diesem Ort. Nach Verlassen des Bahnhofs kann man erst auf dem kleinen Willy-Brandt-Platz oder im Bürgermeister-Müller-Park wieder durchschnaufen, nachdem man sich über drei Ampelanlagen, zwei Schnellstraßen und eine vierspurige Straßenbahn-Furt geschlagen hat. Der Hauptbahnhof samt Vorplatz ist ein wichtiger, vielgenutzter Verkehrsknotenpunkt. Leider dominiert an diesem Knotenpunkt bisher der Autoverkehr. Für den Fuß- und auch für den Radverkehr ist bislang zu wenig Platz. Und den wenigen vorhandenen Platz müssen sich Rad- und Fußgänger*innen auch noch teilen.

Die Markierung eines durchgehenden Radweges vor dem Bahnhof sollte der Anfang sein für eine grundlegende Umgestaltung des Vorplatzes, dem auch ein paar Bäume gut täten.

Anne Schumann, per E-Mail

Die Katastrophe wird endlich angegangen

„Halleluja! Endlich! Ich fahr’ ausschließlich Rad und die Stelle fuckt schon besonders ab. Es gibt bisher einfach keinen koherenten Radweg dort. Ständig Fußgänger*innen, die auf dem „Fahrradweg“ rumlaufen, eine Million Bordsteinkanten und andere Unebenheiten. Allgemein einfach ’ne Katastrophe. Was ’ne Erleichterung, dass die Katastrophe jetzt mal angegangen wird! Und sorry, Ihr Autofahrer*innen, aber in der Stadt gibt’s kein Mitleid von mir für unbequeme Autofahrten.“

Firlefranzimnetz, via Instagram

Das ist überzogen, bitte nicht!

„Auch als leidenschaftlicher Radfahrer: Das ist überzogen! Es gibt zu wenige Stellen, wo der Verkehr auf 2 bis 4 Spuren rollen kann. Und diese noch zu reduzieren – bitte nicht!“

michael_beer_leipzig, via Instagram

Es spricht alles für einen Eilantrag

Diese „Lösung“ der Verkehrsprobleme am Hauptbahnhof löst kein Problem. Sie verschiebt die Probleme. Und schafft dabei viele neue. Vor dem Hauptbahnhof existiert bereits eine prima Fahrradspur von Ost nach West. Dieser Spur fehlte von Anfang an eine hilfreiche Markierung und Signalgebung für Fußgänger und für Radfahrer. Diese Spur könnte bequem alle Radfahrer aufnehmen, die aus der Brandenburger Straße kommen – auch wenn deren Anzahl sich vervierfachen sollte.

Die Vorstellung, dass die südliche Fahrspur mit drei Spuren auskommt – und dann ja eine Reduzierung in Betracht käme –, enthält zwei Irrtümer. Wer von Nord/West nach Süd/Ost fahren will, kann das Stadtzentrum relativ leicht auf dem Ring umgehen. Ein Vermeiden der nördlichen Fahrspur ist jedoch wesentlich schwieriger.

Der „zeitlich versetzte Zufluss“ ist ja eine preisverdächtig schöne Idee. Nur sollte wenigstens noch die Gelegenheit genutzt werden, rasch auszuprobieren,wieviel das bei den vorhandenen vier Abfluss-Spuren bringt. Mir scheint, dass schon so die Durchflussmenge spürber verringert wird. Und wenn dann der Abfluss auf zwei Spuren reduziert wird: Wie wirkt sich das auf den Gesamtdurchlauf aus? Und wann sollen dann die Fußgänger queren können?

So gesehen spricht alles dafür, zunächst per Eilantrag die Ummarkierung der nördlichen Fahrbahn zu verhindern!

Wolfgang Schallehn, per E-Mail

Schaut mal nach Skandinavien!

„Leipzig geht voran. Die Verkehrswende kommt, auch wenn es hier viele nicht kapieren wollen. Schaut mal auf skandinavische Städte: Kopenhagen oder Stockholm – es geht. Die Welt ist dort nicht untergegangen.“

jo.hansi, via Instagram