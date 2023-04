Weniger Geburten und trotzdem 625 000 Einwohner: Leipzig wächst weiter

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

Prognosen sind schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen - soll Markt Twain gesagt haben. Eine Bestätigung für Twains Aphorismus gab es jetzt in Leipzig: Bei der Vorstellung des Statistischen Quartalsbericht kam eine überraschend hohe Einwohnerzahl heraus. Insgesamt 625 000 Leipzigerinnen und Leipziger zählt die Stadt. Ein Wert mit dem Statistiker zwar gerechnet haben. Doch der Zuzug hat nichts mit dem erwarteten Geburten-Plus zu tun. Das Anwachsen der Einwohnerzahl geht vor allem auf den rasanten Zuzug von Kriegsflüchtlingen zurück, die nach dem russischen Angriff auf die Ukraine in Leipzig Zuflucht gefunden haben.

Etwa 13 000 Ukrainerinnen und Ukrainer leben nun in der Stadt. Mit 1,9 Prozent Bevölkerungsanteil machen sie aktuell auch die größte Gruppe von Menschen mit ausländischen Wurzeln in der Messestadt aus. Wo genau sie leben und wie viele inzwischen in andere Städte umgezogen sind, hat mein Kollege Matthias Puppe nachgefragt und aus dem Zahlenwerk herausgefunden.

Mehr Einwohner bedeutet natürlich auch mehr Herausforderungen. Eine davon betrifft auch den Verkehr. Doch nicht nur das Miteinander von Auto- und Radverkehr gestaltet sich mitunter schwierig- wie die Aufregung um die Markierungsarbeiten am Hauptbahnhof zeigt. Vor allem Stadtbesucher von außerhalb stehen vor dem Rätsel, wo preiswerte und sichere Parkplätze möglichst in Innenstadtnähe zu finden sind. Der Gebührendschungel ist oft verwirrend. LVZ-Reporterin Kerstin Decker hat sich die Situation genauer angeschaut. Ihre hilfreiche Übersicht über teure und günstige Parkhäuser in der City finden sie hier und in diesem Beitrag. Und warum sie bei den Gebühren einfach mal auf die Bremse treten würde, hat sie treffend in ihrem Kommentar aufgeschrieben.

Zum guten Schluss noch eine kleine Enttäuschung für Flugzeugfans. Die geplanten Trainingsflüge des Großraumfliegers A380 auf dem Flughafen Leipzig/Halle wurden am Montag abgesagt. Den Grund lesen sie hier. Die nächste Chance für spektakuläre Fotos und Videos gibt es nun am 22. April. Doch wie schon gesagt: Prognosen, ob es dann klappt, sind schwierig...





Bild des Tages

Schon wieder Baustelle am Leipziger Augustusplatz? Weit gefehlt: Die Bagger verteilen den Sand für das Beachvolleyballturnier, das am Mittwoch in der Leipziger City beginnt. Die "SachsenBeach" ist übrigens ein Turnier zum Mitmachen für jedermann. © Quelle: Andre Kempner

Der Augustusplatz als Volleyballstrand: Was bei „SachsenBeach“ geboten wird, wer mitmachen kann und warum das Turnier jetzt schon im April stattfindet: Was bei „SachsenBeach“ geboten wird, wer mitmachen kann und warum das Turnier jetzt schon im April stattfindet: Ein Fragen-und Antwort-Stück zum Turnier.

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Vandalismus im Kleingartenidyll: Mit einer Axt bewaffnet zerstörten zwei Unbekannte mehr als zehn Lauben in Leipzigs größter Kleingartenanlage. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro. Die Pächter sind besorgt. Einige denken ans Aufgeben. Mit einer Axt bewaffnet zerstörten zwei Unbekannte mehr als zehn Lauben in Leipzigs größter Kleingartenanlage. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro. Die Pächter sind besorgt. Einige denken ans Aufgeben. Unser Reporter Vincent Ebneth war vor Ort.

Abpfiff für den Breitensport? Die Linksfraktion hat bei der Landesregierung eine Fülle von Informationen zur Lage der Sportvereine erfragt. Nach der Auswertung glaubt die Linke: Vor allem die Sportstätten sind ein Problem. Die Linksfraktion hat bei der Landesregierung eine Fülle von Informationen zur Lage der Sportvereine erfragt. Nach der Auswertung glaubt die Linke: Vor allem die Sportstätten sind ein Problem. LVZ-Chefkorrespondent für Landespolitik Kai Kollenberg hat nachgefragt

Sachsen hat ein Alkoholproblem: Der Konsum der Droge Crystal bleibt hoch, der Beratungsbedarf bei Cannabis steigt. Doch Alkohol spielt als Droge eine größere Rolle. Bei der Zahl der Süchtigen belegt Sachsen einen Spitzenplatz. Der Konsum der Droge Crystal bleibt hoch, der Beratungsbedarf bei Cannabis steigt. Doch Alkohol spielt als Droge eine größere Rolle. Bei der Zahl der Süchtigen belegt Sachsen einen Spitzenplatz. Antonie Rietzschel hat sich den Suchtreport für den Freistaat genauer angeschaut.

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Wie gehts weiter mit der Integration von Flüchtlingen im sächsischen Arbeitsmarkt? Eines von vielen Themen, die Oberbürgermeister und Landräte am Dienstag mit Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer bereden wollen

Wer steckte hinter dem Kinderzimmer-Dealer? Insgesamt ünf Angeklagten sollen von April 2019 bis Januar 2021 unter anderem größere Mengen an Amphetamin, Haschisch, Metamphetamin und Kokain in und außerhalb von Deutschland verkauft haben. Am Dienstag geht der Prozess am Leipziger Landgericht weiter





Herzlichst, Ihr Olaf Majer, stellvertretender Chefredakteur





Abonnieren Sie auch

Heiterblick

Alle zwei Wochen berichtet Reporter Josa Mania-Schlegel über Themen, die die Stadt bewegen - und ihn selber.

Hier abonnieren