Wenn der Braunkohlebagger die Heimat nimmt - der Samstag in Leipzig

Schneefall in Leipzig und Umgebung: Winterlicher Sonntag erwartet – Andrang in Skigebieten

Zum Ende der Woche wird die Messestadt auch noch einmal in Weiß gekleidet. Am späten Samstagnachmittag fielen die ersten Schneeflocken auch bis in die Leipziger Tieflandsbucht. In Sachsens Skigebieten zeigte sich bereits am Samstag ein reger Andrang.