Wer klaut sowas? Am Airport Leipzig sind die Autos nicht mehr sicher

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

Die gestohlenen Teile kosten wenige Euro. Radnabendeckel. Wer klaut so etwas? 15 Euro werden für einen Satz Deckel in Kleinanzeigen-Foren aufgerufen (rund 40 Angebote gibt es dazu aktuell sachsenweit im Portal „Kleinanzeigen“). Wenn der (oder die) Täter, die inzwischen um die über 300 verschwundenen Deckel-Sätze also wirklich, wie die Polizei vermutet, zu Geld machen will, käme er abzüglich Versandkosten auf eine ganz einträgliche Monatsbilanz (wenn man die Beute nicht mit Komplizen teilen muss). Aber kann das wirklich sein?

Am Flughafen Leipzig-Halle geht er jedenfalls strategisch vor. Der Dieb (oder auch mehrere). Er/sie streift/en durch die Parkhäuser und über Parkplätze, um diese kleinen runden Plastikteile zu demontieren, die als Schmuckabdeckungen an jeder Felge zu finden sind. Bisher unbeobachtet von Passanten, Überwachungskameras und ungestört von anderen Parkenden. Abgeknipst von mehreren hundert Fahrzeugen aller Marken. Wofür der Aufwand?

Sich andere Motivlagen für den Deckel-Diebstahl vorzustellen als daraus Geld zu machen, fällt jedenfalls schwer. Ein von Klimakämpfern verpasster Denkzettel an Urlaubsreisende, die mit Auto zum Flughafen und dann mit dem Flieger weiterreisen? Unwahrscheinlich. Eine Guerilla-Aktion, die auf Sicherheitslücken am größten mitteldeutschen Airport hindeuten sollen? Zu vage. Und auch eine Protestaktion von Fluglärmgegnern ergibt keinen Sinn. Was haben die Autos damit zu tun?

Neben aller Spekulation zu diesem ominösen Fall von Autoteilediebstahl steht für meinen Kollegen Florian Reinke, der dazu recherchiert hat, eins fest: Es ist peinlich.

Vor allem für den Flughafen selbst, der zumindest das große Parkhaus betreibt und für die Nutzung der Stellplätze er von Urlaubsreisenden jeweils 20 Euro am Tag kassiert (bei einer Woche Urlaub sind die 15 Euro für einen Satz gebrauchter Radnabendeckel da ja noch vergleichsweise überschaubar). Dort will man jetzt die Sicherheit genauer unter die Lupe nehmen. Videoüberwachung und Security gibt‘s allerdings schon - niemand hat eine Person mit Schraubenzieher und einem offenbar größeren Beutel gesehen...

Kurzum: Der Ärger bleibt. Bei den Besitzern der Autos mit nackten Radnaben. Bleibt zu hoffen, dass die wenigstens einen schönen Urlaub hatten. Kleiner Trost: Im Polizeirevier Leipzig-Nord nehmen sich jetzt die Ermittler der Sache an (“Soko Nabe“?). Wem Radnabendeckel in einer außergewöhnlichen Menge angeboten werden, kann sich mit Hinweisen unter Tel. (0341) 5935-0 melden.

Hier lesen Sie die ganze Geschichte.

Bild des Tages

Hohe Wellen schlagen Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) manchmal auch im Tagesgeschäft entgegen, aber im Markkleeberger Kanupark lagen die Dinge anders. „Nach so einem Start am Morgen strahlt man den ganzen Tag wie ein Emoji“, sagte der sächsische Ministerpräsident nach seiner Fahrt mit Weltmeister Franz Anton. © Quelle: Dirk Knofe

Lesen Sie dazu: Kretschmer erfüllt sich in Markkleeberg einen Traum

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Au revoir, Monsieur! Der beste Fußballer, der je für RB Leipzig die Töppen geschnürt hat, wechselt zum Chelsea FC. Christopher Nkunku hat dem Spiel der Sachsen seit 2019 seinen Stempel aufgedrückt. Eine Hommage an einen besonderen Kicker von LVZ-Sportchefin Antje Henselin-Rudolph. Der beste Fußballer, der je für RB Leipzig die Töppen geschnürt hat, wechselt zum Chelsea FC. Christopher Nkunku hat dem Spiel der Sachsen seit 2019 seinen Stempel aufgedrückt. Eine Hommage an einen besonderen Kicker von LVZ-Sportchefin Antje Henselin-Rudolph. Lesen

Die Verkehrssituation hat sich verändert: Das Auto bleibt die größte Gefahr zum Schulbeginn. Doch auch andere Fortbewegungsmittel verlangen von den Kindern viel Aufmerksamkeit. Experten erklären, wie man sie darauf vorbereitet. Das Auto bleibt die größte Gefahr zum Schulbeginn. Doch auch andere Fortbewegungsmittel verlangen von den Kindern viel Aufmerksamkeit. Experten erklären, wie man sie darauf vorbereitet. Lesen

Zum Ferienstart drohen Staufallen in Sachsen: Auf den Autobahnen im Freistaat sorgen aktuell Großbaustellen für schwierige Verkehrslagen. Auch in den Sommerferien ändert sich daran wenig. Der ADAC erwartet vor allem am ersten Ferienwochenende ein Stauchaos besonders in einer Region. Auf den Autobahnen im Freistaat sorgen aktuell Großbaustellen für schwierige Verkehrslagen. Auch in den Sommerferien ändert sich daran wenig. Der ADAC erwartet vor allem am ersten Ferienwochenende ein Stauchaos besonders in einer Region. Lesen

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Wie weiter in der Mobilität: Auf der VDV-Jahrestagung, einer der größten deutschen Mobilitätskongresse, trifft sich die Branche der über 640 Unternehmen des öffentlichen Personen- und Schienengüterverkehrs einschließlich der Verkehrsverbünde dieses Jahr in Leipzig Es soll unter anderem eine Zwischenbilanz zum Deutschlandticket vorgestellt werden.

Fête de la Musique: An rund 40 Orten im gesamten Leipziger Stadtgebiet wird am Mittwoch wieder musiziert: Die An rund 40 Orten im gesamten Leipziger Stadtgebiet wird am Mittwoch wieder musiziert: Die Fête de la Musique 2023 steht an. Rund 90 Auftritte gibt es zu erleben, mit dem Burgplatz als Zentrum. Dort treten musikalische Gäste aus mehreren von Leipzigs Partnerstädten auf. Der Eintritt ist bei allen Veranstaltungen frei. Das komplette Programm gibt es unter www.fetedelamusique-leipzig.de

Ich wünsche Ihnen einen tollen Sommerabend und denken Sie dran - morgen ist der längste Tag im Jahr (gemessen an der Zeit zwischen Sonnenauf- und -untergang).

Ihr Thomas Lieb

Reporterchef

Abonnieren Sie auch

Heiterblick

Alle zwei Wochen berichtet Reporter Josa Mania-Schlegel über Themen, die die Stadt bewegen - und ihn selber.

Hier abonnieren

LVZ