﻿Wer macht den Abwasch? Kuriose Fakten über den Leipziger Weihnachtsmarkt

Leipzig. Er ist einer der ältesten Märkte seiner Art in Deutschland und Besuchermagnet für Millionen Gäste: der Leipziger Weihnachtsmarkt. Was Sie noch nicht über ihn wussten, Sie aber schon immer brennend interessierte, das steht hier:

Wo kommt das Finnische Dorf wirklich her?

Simon (30) ist eigentlich Künstler und bereitet auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt traditionell den Flammlachs im Finnischen Dorf zu. © Quelle: Andre Kempner

Rund 300 Händler und Gastronomen stehen auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt, davon ein Viertel Glühwein-Anbieter. Die Händler mit der längsten Anreise stammen aus Finnland (Finnischer Honig), Frankreich (Wurstwaren, Taschen), Südtirol (Südtiroler Dorf) und Tschechien (Baumstriezel). Das beliebte Finnische Dorf auf dem Augustusplatz kommt kurioserweise gar nicht aus Finnland, sondern hat seinen Sitz in München. Hinter dem Unternehmen steckt eine gebürtige Finnin, die vor 22 Jahren mit einem Glühweintopf und Flammlachs in Leipzig an den Start gegangen ist. Aus Leipzig stammen etwa 40 Weihnachtsmarkt-Händler; zu den treuesten zählen die Leipziger Schausteller, die schon zu DDR-Zeiten dabei waren.

Wer zählt eigentlichdie Besucher?

Bis zu 2,5 Millionen Besucher hatte der Leipziger Weihnachtsmarkt in den vergangenen Jahren. Die Zahlen werden an den Besucherfrequenzmesspunkten in der Innenstadt sowie anhand der Handynutzung (WLAN) ermittelt und dann statistisch hochgerechnet. Das Kölner Start-up hystreet.com misst 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr die Anzahl der Menschen, die eine gedachte Linie auf einer Einkaufsstraße überschreiten. Die Laserscanner sind an Häuserfassaden befestigt und erzeugen einen vierfachen Lichtvorhang zur sicheren Passantenfrequenz-Zählung.

Wer kümmert sichum die schmutzigen Tassen?

Mirko Seyfferth bedient die Tassenspülanlage auf dem Markt. © Quelle: Andre Kempner

In der „Tassenküche“ neben dem Weihnachtsbaum werden die Glühweintassen in Industrie-Geschirrspülern abgewaschen und getrocknet – an Wochentagen rund 5000 Tassen, an den Wochenenden doppelt so viele. Die Glühweinverkäufer müssen die Reinigung mit 18 Cent pro Tasse bezahlen. Für jeden Botengang zum Bringen oder Abholen der Tassen werden weitere 10 Euro fällig. Eine zweite Tassenspüle befindet sich auf dem Augustusplatz.

Wie sehr darf der Glühweinglühen?

Glühwein darf nicht viel heißer sein als 70 Grad, sonst entweicht der Alkohol. © Quelle: Malte Christians

Heiß und lecker muss er sein. Allerdings darf er nur auf etwa 70 Grad erhitzt werden, sonst entweicht der Alkohol. Nach den rechtlichen Vorgaben muss Glühwein einen Alkoholgehalt von mindestens 7 Volumenprozent aufweisen. Der Begriff Glühwein darf nur verwendet werden, wenn das Heißgetränk ausschließlich aus Rotwein oder Weißwein gewonnen wird. Die meisten Glühwein-Anbieter in Leipzig kaufen ihren Wein bei Winzern ein und würzen ihn selbst. Die Bezeichnung „Winzerglühwein“ ist nur zulässig, wenn sowohl die Weinbereitung als auch die anschließende Aromatisierung zu einem Glühwein in einem Weinbaubetrieb stattgefunden hat („beim Winzer“). Der verwendete Wein muss aus selbst erzeugten Trauben des Winzers hergestellt sein. Es darf kein zugekaufter Wein sein.

Wie alt ist der LeipzigerWeihnachtsmarkt?

Die Geschichte des Leipziger Weihnachtsmarktes reicht bis ins Jahr 1458 zurück. Damit gehört er zu den ältesten in Deutschland. Noch älter sind der Münchner Christkindlmarkt (1310), der Bautzener Wenzelsmarkt (1384), der Frankfurter Weihnachtsmarkt (1393) und der Dresdner Striezelmarkt (1434).

Was hat es mitden Turmbläsern auf sich?

Zur Erinnerung an die Historie der Messestadt Leipzig treten die Turmbläser allabendlich in historischen Kostümen auf den Balkon des Alten Rathauses und spielen weihnachtliche Stücke. Ihre Kostüme sind in diesem Jahr neu. Zu hören sind die „Rathspfeifer“ montags bis donnerstags, jeweils ab 18 Uhr, freitags um 19 Uhr, samstags und sonntags, jeweils um 13 und um 19 Uhr. Zwei der Musiker kommen aus Leipzig, einer aus der Nähe von Weißenfels und einer aus Delitzsch – extra jedes Mal für einen 30-minütigen Auftritt.

Wird auch mal gemeinsamgesungen?

Einige Marktbesucher singen vielleicht nach dem Genuss mehrerer Tassen Glühwein, andere sind beziehungsweise bleiben völlig nüchtern: Auch auf dem Weihnachtsmarkt soll künftig gemeinsam gesungen werden. Am Freitag, 16. Dezember, stehen ab 17.30 Uhr Chöre aus der Messestadt auf der Marktbühne und laden das Publikum der Musikstadt Leipzig zum Mitsingen von Weihnachtsliedern ein. Den Anstoß dazu gab das Chorfest 2022 in Leipzig.

