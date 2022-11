﻿Wer wird Sieger beim LVZ-Glühweintest? Fachjury prüft die zehn Finalisten

Das war der Donnerstag: Razzia bei Klimaaktivisten

60 Polizisten haben Wohnungen von drei Mitgliedern der „Letzten Generation“ durchsucht. In Leipzig waren sie in zwei Stadtteilen unterwegs. Weitere Durchsuchungen haben parallel in Berlin und Greifswald stattgefunden. Wie ein Sprecher des Landeskriminalamtes (LKA) erklärte, ermittele die Staatsanwaltschaft Dresden gegen eine 22-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 22 und 29 Jahren.