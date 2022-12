﻿Besonderes Flair: Weihnachtsmarkt im Werk 2 lädt zum Bummeln ein

Adventszeit am Connewitzer Kreuz

Der Weihnachtsmarkt in der Kulturfabrik Werk 2 ist am Freitagnachmittag eröffnet worden.

Der Weihnachtsmarkt in der Kulturfabrik „Werk 2“ in Leipzig hat nach zwei Jahren Corona-Pause seit Freitag wieder geöffnet. Mehr als 70 Händlerinnen und Händler freuen sich auf Kundschaft beim „Weihnachten am Kreuz“, das bis zum 18. Dezember gefeiert wird.

