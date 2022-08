80 Meter Starkstromkabel wurden auf der Areal in der Dieskaustraße 133 beschädigt. Die Pressbehälter können nicht angeschaltet werden.

Der Wertstoffhof in der Leipziger Dieskaustraße wurde Ziel von Vandalismus.

Vandalismus auf Wertstoffhof in Leipzig-Kleinzschocher: Anlage bleibt diese Woche zu

Leipzig. Wegen massiven Vandalismusschäden kann der Wertstoffhof in der Dieskaustraße 133 in dieser Woche nicht öffnen. „Heute Morgen entdeckten Mitarbeiter, dass die Schaltkästen aufgebrochen und die Starkstromkabel gekappt worden waren“, erklärte Susanne Zohl vom Eigenbetrieb Stadtreinigung am Montag auf LVZ-Anfrage.

Somit können die Pressbehälter nicht genutzt werden. „Ein Elektriker hat den Schaden geprüft. Nun werden etwa 80 Meter neue Kabel bestellt und wir hoffen, dass die Reparaturen in dieser Woche abgeschlossen werden können“, so Susanne Zohl weiter. Eine Schadenssumme könne sie nicht nennen.

Termine des Schadstoffmobils entfallen

Der Eigenbetrieb Stadtreinigung bittet Nutzer, auf den Wertstoffhof in der Gärtnerstraße 36 auszuweichen. Dieser hat wie folgt geöffnet: Montag/Dienstag/Mittwoch/Freitag 10-18 Uhr; Donnerstag 10-19 Uhr; Samstag 8.30-14 Uhr.

Aus organisatorischen Gründen entfällt am 17. und 18. August die Tour des Schadstoffmobils. Stattdessen soll die stationäre Schadstoffannahme in der Lößniger Straße 7 genutzt werden.

